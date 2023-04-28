MLB／只差幾呎開轟 大谷無緣完全打擊…失5分仍奪第4勝

大谷翔平打擊上依序出現一壘打、二壘打、三壘打，8局下只差幾呎未能揮出全壘打，差點締造完全打擊。（Getty Images）

只差了大約10呎，大谷翔平 就要成就歷史，27日面對運動家隊先發6局失5分，打擊上依序出現一壘打、二壘打、三壘打，8局下的打席大棒一揮，在主播「翔平即將創造歷史」的吶喊聲中，這球進了手套，無緣締造完全打擊。天使 終場以8：7險勝，大谷拿下本季第4勝。

大谷此役擔任先發投手、第3棒出賽，前3局讓對手9上9下，3局下大谷的二壘打為天使首開紀錄，攻下5分大局，但自己的投球也隨之在下半局出現不穩，4局上大谷以觸身球、四壞保送開局，被魯克（Brent Rooker）敲出三分砲，後續又是觸身球後挨了朗格萊斯（Shea Langeliers）的兩分砲。

大谷度過單局失5分的亂流後回穩，最終以93球先發6局，被敲3安打、失5分，有8次三振。

Shohei Ohtani was a HR shy of being the first pitcher to ever hit for the Cycle



“BASEBALL HISTORY FOR SHOHEI OHTANI….. and it’s caught at the wall” pic.twitter.com/buJ9Lei6fc — Barstool Sports (@barstoolsports) 2023年4月27日

來源：推特

5：5平手後，天使持續有分數進帳，包括6局下、兩出局後，大谷敲出三壘打，瑞登（Anthony Rendon）補上二壘打，送回天使此役的第8分，天使牛棚雖在比賽段再次遭遇牛棚，大谷的勝投仍有驚無險入袋。

大谷在打擊區上5打數敲出3安打，一壘打、二壘打、三壘打相繼報到後，距離完全打擊只差全壘打，第8局鎖定第1球、86.3哩內角滑球出棒，小白球一路向中外野遠颺，轉播都已為即將見證歷史而興奮，但這球最終在牆前進了手套，飛行距離389呎，差一點就要出牆。

大聯盟史上僅一人在有投球紀錄的比賽出現完全打擊，已要追溯到1888年7月28日萊恩（Jimmy Ryan），他所屬的芝加哥 白長襪隊（Chicago White Stockings）以21：17擊敗底特律狼獾隊（Detroit Wolverines），萊恩是先發中外野手，在此戰中繼登板。