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MLB／大谷翔平擦身完全打擊 隊友要他去重訓、教頭嘆可惜

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平遺憾未能達成完全打擊。(美聯社)
大谷翔平遺憾未能達成完全打擊。(美聯社)

大谷翔平27日先發6局失5分，成為天使以8：7擊敗運動家隊之戰的勝利投手，還差一點就要寫下完全打擊，第8局掃向中外野的小白球，飛行389呎進入手套，大谷回到休息區後忍不住仰頭嘆了口氣「啊…」，隊友瑞登（Anthony Rendon）則虧他要再多做一點重訓。

大谷此役擔任先發投手、第3棒出賽，儘管在第4局保送連發且挨了2轟，單局核爆5分，最終仍以93球先發6局，被敲3安打、失5分，有8次三振。

在打擊區上，大谷5打數敲出3安打，一壘打、二壘打、三壘打相繼報到後，距離完全打擊只差全壘打，第8局鎖定第1球、86.3哩內角滑球出棒，小白球一路向中外野遠颺，轉播都已為即將見證歷史而興奮，但這球最終在牆前進了手套，飛行距離389呎，差一點就要出牆。

大谷賽後表示，當時是一、二壘有人，自己只想著要打安打，沒有刻意想打全壘打；倒是總教練尼文（Phil Nevin）坦言：「完全打擊的想法有出現在我腦海中，應該大家都有想到啦！」對於錯過紀錄不免感到可惜，尼文說：「我想這不需要查資料，應該沒有人同場成為勝利投手又完成完全打擊吧！」

瑞登看到這球只差幾呎就要寫下歷史，賽後開起大谷的玩笑，「他該去重訓室報到了吧！再練練囉！」

大谷翔平 天使

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