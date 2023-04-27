我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福大學50年前凶殺案破案 連環殺人狂已78歲

美2阿帕契直升機墜毀阿拉斯加 4人生死不明

MLB／格羅特92歲辭世 一周前才獲選入海盜名人堂

中央社／華盛頓27日綜合外電報導
匹茲堡海盜27日悼念格羅特。（美聯社）
匹茲堡海盜27日悼念格羅特。（美聯社）

歷史上目前僅有13位MLBNBA雙棲球員，其中之一的格羅特（Dick Groat）今天在匹茲堡辭世，享耆壽92歲。格羅特是MLB兩屆世界大賽冠軍，同時也通過NBA選秀加入匹茲堡活塞。

法新社報導，格羅特在1960年幫助匹茲堡海盜贏得世界大賽冠軍，同時也是同年國家聯盟最有價值球員與打擊王，打擊率達0.325。1964年時，他也替聖路易紅雀摘下桂冠。

海盜宣布格羅特在長老教會醫院（Presbyterian Hospital）辭世。海盜一周前才剛宣布格羅特入選海盜名人堂。

海盜老闆納亭（Bob Nutting）說：「失去這樣一位深受愛戴的海盜家族暨匹茲堡社區成員，我們深感悲痛。」

格羅特是一名技術嫻熟的游擊手，他與二壘手馬澤羅斯基（Bill Mazeroski）共同寫下國聯5個賽季的雙殺紀錄。馬澤羅斯基雖以防守見長，生涯經典代表就是1960年在世界大賽第7戰，他於9局下擊出再見全壘打，幫助海盜擊敗洋基拿下冠軍；與他搭擋的格羅特，兩只冠軍戒也都是擊敗洋基取得，而且都是在第7戰拿下。

格羅特在1952年成為海盜新秀，賽季後不到兩個月，他自當時的匹茲堡活塞登上NBA舞台，活塞是在1952年的選秀中以第1輪第3順位選中了他。

格羅特在NBA的第2戰對手是紐約尼克，他在此役寫下職涯最高的25分。但他的NBA生涯因服役於1953年2月結束，留下了場均11.9分與2.7次助攻的紀錄。

兩年後格羅特服完兵役，海盜堅持不讓他回到NBA，他就一直待在MLB，格羅特後來在1967年退休，接著在匹茲堡大學籃球隊擔任播音員長達40年。

同時登上NBA和MLB的球星還包括猶他爵士的籃球事務執行長安吉（Danny Ainge）和韓德瑞克森（Mark Hendrickson）等人，韓德瑞克森在1996到2000年間以前鋒身分出戰了114場NBA比賽，在2002到2011年間又成為MLB投手打了10個球季。

NBA MLB 世界大賽

上一則

MLB／大谷翔平第4局爆5分怎麼了？總教練：他也是人

下一則

NBA／喊話不會拆雙星 快艇總管：健康雷納德世界最強

延伸閱讀

MLB／大谷翔平第4局爆5分怎麼了？總教練：他也是人

MLB／大谷翔平第4局爆5分怎麼了？總教練：他也是人
MLB／戴帽慶祝成顯學 勇士「特大帽子」卻收到大聯盟禁令

MLB／戴帽慶祝成顯學 勇士「特大帽子」卻收到大聯盟禁令
MLB／只差幾呎…大谷翔平差點完全打擊 6局失5分仍奪第4勝

MLB／只差幾呎…大谷翔平差點完全打擊 6局失5分仍奪第4勝
MLB／西岸紅利消失…天使想留大谷翔平 麥登：不太妙

MLB／西岸紅利消失…天使想留大谷翔平 麥登：不太妙

熱門新聞

巴特勒在母親節感謝自己的媽媽藍柏特。（截自推特）

巴特勒童年如電影「攻其不備」 白人養母造就其籃球路

2023-04-27 15:58
灰狼球星愛德華賽後情緒失控摔椅子，砸中旁邊的女性。(截自影片)

NBA／灰狼愛德華摔椅子害2女受傷 被控三級攻擊罪

2023-04-27 07:47
女酒保與萊特相見歡。（取材自大都會官方推特）

MLB／偶像就在你身後 球迷穿萊特球衣 轉身驚見本人

2023-04-23 05:11
雷納徳(左2)又一次只能作壁上觀。(路透)

NBA／雷納德受傷和電視轉播有關？格林：湖人害了快艇

2023-04-24 07:47
湖人隊。（美聯社）

NBA／季後賽下剋上很罕見 首次有7、8種子同時3：1聽牌

2023-04-26 07:10
柯瑞（右）季後賽總得分累積來到3664分。（歐新社）

NBA／柯瑞季後賽總得分連超兩人 生涯28個系列賽未被橫掃

2023-04-21 07:54

超人氣

更多 >
大學教室內開燈「活春宮」數百人圍觀直播 還追逐堵人

大學教室內開燈「活春宮」數百人圍觀直播 還追逐堵人
買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便
報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰
美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場
陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話