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MLB／大谷翔平本季第6轟出爐 天使對運動家2連勝

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平27日敲出第6支全壘打。(路透)
大谷翔平27日敲出第6支全壘打。(路透)

連9打數未敲安的大谷翔平26日先拿「同梯」藤浪晉太郎開刀，在6局下敲出久違安打，8局下更炸出兩分砲，將比數改寫為11：3，幫助天使隊擊敗運動家隊，取得2連勝，明天將在系列賽最終戰登板先發。

大谷翔平26日擔任先發第3棒、指定打擊，2局下的滾地推進帶有1分打點，不過前3打數都沒敲安，還吞下1次三振，從25日起算，已經連續9打數未敲安。

運動家隊先發投手麥迪納（Luis Medina）投5局丟掉8分後退場，6局下藤浪晉太郎轉任後援投手後首度登板，剛好對上大谷翔平，而大谷在1出局、一壘有人時，敲出一壘安打，加上運動家外野手失誤，讓天使隊追加1分。

而8局下運動家隊再次換投為史密斯（Chad Smith），大谷同樣在1出局、一壘有人時上場打擊，這次把球打得更遠，飛出中外野全壘打牆，擊球初速103.9哩、距離401呎。

大谷翔平自23日以來再次開轟，26日總計5打數2安打、3分打點，打擊率回升到2成61，本季累積6發全壘打、16分打點。

藤浪晉太郎首次後援成績不差，除了6局被大谷敲安而丟掉1分非責失分外，7局下雖被敲二壘安打，但三個出局數都用三振抓下，總計2局被敲2安，另有3次三振、1次四壞保送，防禦率下修到12.71。

天使除了大谷外，朱力（Brandon Drury）也有2安打、3分打點演出，包括5局下的2分砲，另外瑞佛洛（Hunter Renfroe）則是在3局下敲出陽春砲。

天使先發投手山多瓦（Patrick Sandoval）則是投出7局失3分（2分責失）的優質先發，拿下本季第2勝；運動家隊23歲新秀麥迪納的生涯初登板則是以5局被敲8支安打、失8分（7分責失）吞敗。

大谷翔平 天使

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