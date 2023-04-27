MLB／紅襪傷兵歸隊 張育成復出恐沒位子

台灣好手張育成因左手鉤狀骨骨折，預計開刀後要休息4到6周。（Getty Images）

台灣好手張育成因左手鉤狀骨骨折，預計開刀後要休息4到6周，這對他來說當然是「不幸的事情」，而且紅襪隊傷兵多半在6、7月歸隊，屆時張育成要爭取上場空間難度更高。

紅襪從季前開始傷兵不斷，第一次是1月史托瑞（Trevor Story）韌帶受傷要缺席4至6個月，第二次是4月11日外野手杜沃（Adam Duvall）手腕骨折預計休6周，也導致游擊手赫南德茲（Enrique Hernández）改守外野，讓張育成有機會卡位，最近12場有10場擔任先發。

如今卻換張育成受傷，24日對金鶯隊第7局提前傷退，25日被紅襪列入10天傷兵名單，並從3A拉上瓦德茲（Enmanuel Valdez）頂替。

張育成歸隊時間與陣中傷兵接近，卡位會有更高難度。

史托瑞樂觀預估7月歸隊，杜沃預計比張育成早，同在傷兵名單的孟德西（Adalberto Mondesi）最快5月底歸隊，時程都與張育成相近。

紅襪25日以8：6擊敗金鶯後，戰績13勝12敗，卻在美聯東區排名墊底，若非開季至今中線球員陸續受傷，仍大有可為。