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MLB／卡洛爾超狂跑速再現 10.97秒三壘安打本季最快

聯合新聞網／ 即時報導
卡洛爾(左)回本壘和教練擊掌。 （路透）
卡洛爾(左)回本壘和教練擊掌。 （路透）

響尾蛇隊卡洛爾（Corbin Carroll）25日再度展現驚人跑速，只花10.97秒就從打擊區衝上三壘，成為本季耗時最短的三壘安打。

響尾蛇當天以4：5不敵皇家隊，不過比賽仍有一些亮點。4局下卡洛爾擊出中外野牆前落地安打，他一打出去就拔腿狂奔，順利衝上三壘。根據統計，卡洛爾這支三壘安打只耗時10.97秒，創大聯盟本季最快紀錄。

據《Baseball Savant》統計，去年卡洛爾平均衝刺速度每秒30.7英尺，排大聯盟第1。卡洛爾昨4打數3安打，賽後打擊率上升至3成03，還有4轟10盜。

卡洛爾季初入選百大新秀第2名，春訓打出好表現後，響尾蛇就開出8年長約綁住他，大聯盟官網也看好他本季能挑戰40轟40盜的罕見紀錄。

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