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MLB／張育成骨折缺陣數周 「時機糟透了」

體育新聞組／綜合報導
張育成打擊揮空傷到左手腕，經檢查左手鉤骨骨折，將列入10天傷兵名單。 （Getty Images）
張育成打擊揮空傷到左手腕，經檢查左手鉤骨骨折，將列入10天傷兵名單。 （Getty Images）

大聯盟波士頓紅襪台灣好手張育成24日打擊揮空傷到左手腕，提前退場。經檢查，張育成左手鉤骨骨折，紅襪將他列入10天傷兵名單，近期攻守俱佳的他預計缺陣數周。

張育成24日在巴爾的摩先發迎戰金鶯，7局上，他被一記偏低滑球吊中，揮棒落空，隨即露出痛苦表情，左手腕明顯不適，最後在總教練柯拉（Alex Cora）與防護員陪伴下退場。柯拉賽後說，張育成左手腕痠痛，希望不是鉤骨出毛病。

經詳細檢查，紅襪25日賽前公布張育成左手鉤骨骨折，列入10天傷兵名單，並從小聯盟3A拉上內外野都能守的巴爾德斯（EmmanuelValdez）頂替。

紅襪球團未公布預估復原時間。但從坦帕灣光芒當家游擊手佛朗哥（Wander Franco）去年7月打擊時傷到右手鉤骨後接受手術治療，缺陣約2個月才傷癒復出判斷，張育成可能會在傷兵名單待一段時間。

今年是27歲的張育成第5個大聯盟賽季，他近年大致健康，上次進傷兵名單是去年4月效力克里夫蘭守護者時感染新冠肺炎，缺陣1個月。

張育成3月代表台灣參加世界棒球經典賽（WBC）表現亮眼，榮獲預賽A組最有價值球員（MVP），博得「國防部長」等稱號。返美拚戰大聯盟後，他克服季初打擊低潮，近8場出賽3度開轟，且站穩先發游擊手位置，屢屢上演美技守備，成為精采畫面重播常客。

「波士頓環球報」（The Boston Globe）主跑紅襪的記者亞伯拉罕（Pete Abraham）發推文形容，張育成守備出色且打擊漸上軌道，受傷時機「糟透了」。

張育成本季出賽17場，44打數擊出6支安打，包括3發全壘打，貢獻8分打點，整體攻擊指數（OPS，上壘率加長打率）0.515。

4月中旬起，張育成打擊加溫，15日主場對洛杉磯天使時揮出一發2分砲，終結跨季連28打數無安打低潮，且在比賽後段擊出帶有2分打點的致勝安打，單場4打點追平大聯盟生涯紀錄。上週升格當「二寶爸」後，他於20日對明尼蘇達雙城再轟一發越過芬威球場左外野「綠色怪物」大牆的2分砲。

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