MLB／史泰德差點完全比賽 連9戰至少9K寫隊史紀錄

史泰德主投8局狂飆13K，差點拿下完全比賽。（Getty Images）

勇士 隊火球男史泰德（Spencer Strider）24日前6局連續解決18名打者，第7局因隊友守備失誤，錯失完全比賽，第8局再被敲出安打，無安打比賽也破功。總計史泰德主投8局狂飆13K，無失分，助勇士以11：0大勝馬林魚。

Here's how Spencer Strider's perfect game bid ended pic.twitter.com/xhdmi3vUIw — Mark Bowman (@mlbbowman) 2023年4月25日

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史泰德的祖母過90歲生日，也到場幫他加油。史泰德前6局送出10K，讓馬林魚18上18下，第7局馬林魚打者齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）敲出一壘方向滾地球，金手套一壘手歐森（Matt Olson）卻發生失誤。

第8局1出局，史泰德一顆偏低的球路被馬林魚席古拉（Jean Segura）撈出1支安打，下一棒柏蒂（Jon Berti）再補1安，但史泰德迅速回穩，連飆2次三振，安全下庄。

由於勇士已大幅領先，史泰德也結束投球任務，總計主投8局0失分，防禦率降到1.80。101顆用球中，有81顆好球，且大多為速球及滑球。史泰德連9戰至少9K，打破名人堂投手史摩茲（John Smoltz）創下的隊史紀錄，歷史紀錄為萊恩（Nolan Ryan）1977年所創下的連11戰。

史泰德賽後登上大聯盟三振王，42.6%的三振率也是第1。談到打破隊史紀錄，史泰德表示，「我很感激自己能在這裡取得一些成功，幫助球隊贏球，也確定自己取得進步。」

一壘手歐森發生失誤，讓史泰德無緣挑戰完全比賽，但他不覺得可惜，「那球我可能來不及補位一壘，所以他今晚可以放心睡覺。幸運的是，這場比賽是一場平凡的比賽，因為席古拉後來打出安打。」