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張育成雙安+首盜壘+美技守備 紅襪教頭：就是穩

體育新聞組／綜合報導
效力大聯盟波士頓紅襪的張育上演成美技守備，為自己喝采。（取材自推特）
效力大聯盟波士頓紅襪的張育上演成美技守備，為自己喝采。（取材自推特）

效力紅襪隊的台將張育成23日繼續先發出賽，攻守表現存在感越來越高，此戰不僅只有雙安、本季首盗，美技守備還讓紅襪官方推特稱是：「張育成的日常」。

來源：YouTube

紅襪以12：5打爆釀酒人隊，日籍打者吉田正尚表現最搶眼，炸裂雙響砲且都出現在第8局，單局先敲陽春砲、再扛滿貫砲，加上一記高飛犧牲打，單場貢獻6分打點。

張育成並非以腳程見長，這是他大聯盟生涯第2次盜壘成功，也是2021年5月27日效力克里夫蘭印地安人（之後更名為守護者）時期以來首次。

隨著出賽趨於穩定，最近張育成突破開季打擊低潮，近7場出賽3度開轟，都是2分砲。

除長程砲火外，張育成近期也屢屢在游擊防區上演美技守備，成為精采畫面重播常客，在這個重要守備位置展現對球隊的價值。

張育成在攻守兩端都有亮眼表現，第7、8局的打席都敲安打，此役5打數敲出2安打，賽後打擊率1成46；此外，他在第8局敲安後盗上二壘，本季盜壘數開張。

張育成擔任游擊手出賽，第3局面對葉利奇（Christian Yelich）擊出的滾地球，張育成滑接後擋下，起身時人已在草皮區，但他毫不費勁傳一壘完成刺殺，紅襪官方推特剪輯這球影片，寫著：「張育成的日常守備精華」。他接著在左外野三不管地帶接住溫克（Jesse Winker）擊出的飛球，再俐落處理阿達梅斯（Willy Adames）敲出的平凡滾地球，這半局連續解決對方3名打者。

總教練柯拉（Alex Cora）表示，張育成的守備一向就是穩，最近球隊的守備表現穩定，「我們會保持下去，顯然地，若能在這個層級的比賽有好的守備表現，也會讓自己有更高贏球機會。」

推特

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