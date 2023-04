MLB／大谷翔平第5轟出爐 天使連3打席全壘打險勝皇家

放煙火,就是要和朋友一起才好玩,大谷翔平 今天在第6局敲出陽春砲、本季第5轟,加入連3打席開轟的行列,天使 隊終場以4:3險勝皇家 隊。

大谷擔任第3棒出賽,3打數敲出2安打,首打席是在二、三壘有人時敲出高飛犧牲打,幫天使追平1:1,第2打席遭到三振,第3打席在第6局敲出陽春砲,第8局則敲單場第2支安打。

兩軍沈寂了4局,在第6局突然撿到槍,皇家帕斯昆丁(Vinnie Pasquantino)先以陽春砲打破平手局面,下半局輪到天使開轟,瓦德(Taylor Ward )敲出陽春砲後,楚奧特、大谷翔平跟著炸裂,3轟苦主都是萊勒斯(Jordan Lyles)。

這是天使繼2019年6月8日後再度連3打席開轟,日本武士頭盔超忙碌,連續3打席都要出場、戴在選手頭上,楚奧特就笑說:「這是第一次我要把帽子拿給下一個開轟的人,很酷啊!瓦德給了我頭盔,然後我再給翔平。」

至於瓦德,他自承沒有參與到3連轟全程,雖然自己把武士頭盔傳遞給了楚奧特,但大谷開轟時,他正好去了廁所一趟。

Three straight homers for the @Angels!



Taylor Ward, @MikeTrout, and Shohei Ohtani take the Sunday stroll back-to-back-to-back. pic.twitter.com/LEXLPs93VA