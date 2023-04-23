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MLB／偶像就在你身後 球迷穿萊特球衣 轉身驚見本人

聯合新聞網／即時報導
女酒保與萊特相見歡。（取材自大都會官方推特）
女酒保與萊特相見歡。（取材自大都會官方推特）

當你穿著一位球員的背號球衣，轉身就看到本人在眼前時，會是什麼感受呢？MLB職棒大都會隊官方推特日前發布的影片，提供了最真實的解答。

2018年退役的萊特(David Wright)，生涯14年皆在大都會度過，不僅成為球隊長年以來的精神領袖，也是球迷眼中永遠的「大都會隊長」，身著其球衣的粉絲自然也不在少數。

根據大都會推特，在舊金山的一家酒吧裡，一名調酒師正穿著萊特的球衣進行日常工作，但與往常不同的是，當她轉身時，坐著的客人正是萊特本人。

當這名女士發現自己的偶像就在眼前時，她不可置信的轉身掩面，試圖讓自己冷靜，但仍難掩興奮之情地轉頭偷看萊特。最後，她走出工作區域與萊特相抱，並對周圍大喊：「我以為你們X的在開我玩笑！」

雖然並不是在球隊身處的紐約地區，但能於西岸看到萊特的瘋狂粉絲，也能感受到這名大都會名宿的影響力。

大都會 推特 舊金山

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