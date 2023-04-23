MLB／大谷翔平5支0 天使4轟輸給牛棚 第9局燒掉5分

天使隊大谷翔平打擊不佳，5打數無安打。路透

天使 、皇家 隊22日上演一場大混戰，天使4轟卻打不下勝利，9局上扛起「關門」任務的奇哈達（Jose Quijada），0.2局燒掉5分，天使終場以8：11輸球。

兩隊分數你來我往，皇家先發投手葛蘭基（Zack Greinke）先發5局被敲7安打、失4分，天使左投安德森（Tyler Anderson）則是5.1局被敲7安打、失6分（責失5分）。

天使靠全壘打緊咬戰局，瑞佛洛（Hunter Renfroe）第4局陽春砲，楚奧特（Mike Trout）第5局兩分砲，瑞佛洛6局補上另一發陽春砲，兩隊打完前6局形成6：6平手，捕手泰斯（Matt Thaiss）8局補上超前兩分砲。

天使9局上推出奇哈達把關2分領先，以觸身球開局，伊斯貝爾（Kyle Isbel）一棒掃向右外野，原先判為兩分砲，重播檢視後改為二壘打、帶有1分打點，奧利維斯（Edward Olivares）敲追平安打，奇哈達繼續保送堆壘，最終還是在滿壘時以觸身球奉送超前分，皇家最終單局攻下5分逆轉。

奇哈達面對8人次，只取得2個出局數，被敲2安打，有2次四壞、2次觸身球保送，燒掉5分，搞砸天使的勝利。