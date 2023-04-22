MLB／大谷7局11K壓皇家 稱自己配球好玩 認談塞揚還太早

大谷拿下本季第3勝，防禦率穩居大聯盟榜首。（美聯社）

只休3天再次站上投手丘，大谷翔平 在睡飽的狀況下蓄電完畢，21日再繳一場7局無失分、11次三振好投，幫助天使 隊以2：0擊敗皇家 隊，大谷拿下本季第3勝，防禦率以誇張的0.64穩居大聯盟榜首；由於大谷本季的各項投球數據越來越鬼神，面對外界討論起塞揚的可能性，他連忙說：「還太早了」

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大谷此役在天使主場擔任先發投手，他說：「我睡得很好，今天是帶著絕佳狀態進入比賽。」

大谷7局只被敲2安打，已經跨季連9場先發被敲3安以下，為1901年以來「真先發投手」第2長紀錄，僅此於狄葛隆（Jacob deGrom）2021年的連10場。

此役3局上有一記被評價為棒球智商極高的守備判斷，當時一壘有人，面對朝投手而來的高彈跳球，大谷跳了一下決定不接，讓游擊手奈托（ Zach Neto）處理，接球後踩二壘再傳一壘，完成雙殺。

大谷坦言第一時間想接，但收回了手套，是因為對奈托守備的信賴。

因為新人捕手歐霍普（Logan O'Hoppe）左肩發炎進入傷兵名單，大谷本季首度更換搭檔捕手，改與瓦雷克（Chad Wallach）搭檔，而大谷的投球內容絲毫不受影響，7局僅被敲2安打、無失分，狂飆11次三振，這也與他本季自己配球有關。