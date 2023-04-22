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MLB／大谷休3天登板靠睡飽蓄電 保送變少「真是太好了」

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平21日登板先發，先發7局無失分，拿下本季第三個勝投。（路透）
大谷翔平21日登板先發，先發7局無失分，拿下本季第三個勝投。（路透）

波士頓無情的雨讓4天前的登板「閃退」，大谷翔平今天在天使主場投過癮，先發7局無失分，幫助天使以2：0擊敗皇家隊，他取得本季第3勝，儘管休息天數較少，對他絲毫不造成影響，大谷對此表示自己有好好睡覺、獲得充足休息。

大谷前一場登板為18日，因為雨勢不斷讓他最終只投2局、31球退場，也因用球數較少，天使安排大谷休息3天再返投手丘，今天在主場擔任先發投手、第2棒。

大谷此役先發7局共用102球，只被敲出2安打、無失分，送出11次三振，最快球速100.2哩（約161.3公里），防禦率從賽前的0.86降為0.64，繼續穩坐防禦率榜領先。此外，被打擊率為0.092、每局被上壘率是0.82，各項數據都超鬼神。

儘管只休3天登板，大谷蓄飽體能，他說：「我睡得很好，今天是帶著絕佳狀態進入比賽，休3天完全不是問題。」今天控制在2次四壞球保送，也一改前幾場出賽保送偏多的毛病，大谷對此也笑答：「真是太好了。」

此役3局上還有一記被評價為棒球IQ極高的守備判斷，當時一壘有人，洛培茲（Nicky Lopez）打向投手正面的彈跳球，大谷跳了一下決定不出手，讓游擊手奈托（ Zach Neto）處理，接球後踩二壘再傳一壘，完成雙殺。美國棒球網紅「投球忍者（Pitching Ninja）」弗萊曼（Rob Friedman）分享這段影片，寫著：「翔平在放掉守備上也是菁英。」

大谷賽後也解釋當下思維，他坦言第一時間想接，「如果我傳得好，應該也有足夠時間完成這次雙殺，但奈托的守備值得信賴，所以最後還是決定把手套收回來，讓他順順處理。」投手傳球的風險在於，這球若形成暴傳將滾向外野，大谷在腦中快速計算完畢，決定相信身後的守備。

天使 皇家 大谷翔平

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