MLB／大谷7局無失分飆11K奪第3勝 防禦率0.64太鬼神

面對皇家隊先發7局無失分，狂飆11次三振，防禦率從賽前的0.86降為0.64，繼續穩坐防禦率榜領先。（路透）

4天前投不過癮的，大谷翔平 21日在自家主場投手丘上討回來，面對皇家 隊先發7局無失分，狂飆11次三振，搭檔捕手瓦雷克（Chad Wallach）3局下敲出兩分砲，天使 終場以2：0擊敗皇家，大谷拿到本季第3勝。

大谷前一場登板為18日，因為波士頓無情的雨讓他只投2局、31球退場，也因用球數較少，天使安排大谷休息3天再返投手丘，今天在主場擔任先發投手、第2棒。

大谷先發7局共用102球，只被敲出2安打、無失分，送出11K，最快球速100.2哩（約161.3公里），防禦率從賽前的0.86降為0.64，繼續穩坐防禦率榜領先。

大谷首局3連K、前2局6上6下後，在3局上被奧利維斯（ Edward Olivares）敲出第1支安打，下一棒洛培茲（Nicky Lopez）補上雙殺打，投完3局僅面對9名打者。

大谷在4局上遇到另一波危機，一出局後接連出現保送、安打，皇家攻占一、二壘，這回再讓培瑞茲（Salvador Perez）打成雙殺安然度過；他在第6局保送首位打者後，接下來連飆6K收工，完成7局精采好投。

「打者翔平」4打數1安打，包括吞下1K、打了1支雙殺打；天使因新人捕手歐霍普（Logan O'Hoppe）左肩發炎進入傷兵名單，本季首度更換大谷的搭檔捕手，由瓦雷克先發蹲捕，就在3局下炸裂兩分砲，用火力相挺大谷。