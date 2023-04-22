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MLB／小熊捕手「騎上」投手 毀了完全比賽

記者陳宛晶／綜合報導
小熊隊先發投手史邁利（左）步步逼近完全比賽，卻終結與捕手相撞。（美聯社）
小熊隊先發投手史邁利（左）步步逼近完全比賽，卻終結與捕手相撞。（美聯社）

小熊隊先發投手史邁利（Drew Smyly）21日步步逼近完全比賽，卻終結在一記軟弱的擊球，第8局他與捕手高姆斯（Yan Gomes）搶著處理球，最終高姆斯起飛後「迫降」在史邁利身上，導致他未能完成傳球，史邁利的完全比賽挑戰止步在7局，小熊終場以13：0大勝道奇隊。

來源：推特

史邁利此役先發7.2局只被敲1安打、無失分，送出10次三振，前7局讓道奇打者21上21下，逐步向完全比賽靠攏。

第8局的首位打者培洛塔（David Peralta），擊出沿著三壘邊線滾得軟弱的球，史邁利、高姆斯都上前接球，史邁利先一步撿起了球，而高姆斯煞車不及，嘗試跳躍閃躲他的路徑但已來不及，最終重壓在自家投手身上，導致史邁利的球掉了，也無法完成這記傳球，記上內野安打。

這顆球擊球初速只有32.9哩，卻打飛了完全比賽，史邁利表示，「你確實執行了一顆很棒的球路，讓對手打得不好，而這球沒有滾向界外，我們已經非常接近抓下的這個出局數，我知道高姆斯和我都一樣迫切想要完成這個play。」

考量接球後的傳球方向，史邁利更適合處理這球，他說自己所犯的錯誤是並未在高姆斯喊出「I got it」後把他喊開。

有趣的是，高姆斯賽後戴上美式足球頭盔受訪，他表示當時史邁利已經先一步撿起了球，照以往狀況，自己會趕緊跳開，「但這次我的速度不夠快，最後就騎了他，成了一張很酷的照片。」至於當下在想什麼？他說：「我想挖個洞躲起來。」

小熊此役打擊大爆發，全場17安、4轟打爆道奇，首棒霍納（Nico Hoerner）4安打、4打點，包括他的本季首轟，在第5局炸裂一發三分砲。

道奇 足球

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