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MLB／升格「2寶爸」 張育成2分砲慶祝

體育新聞組／綜合報導
張育成轟出2分砲，接受隊友祝賀。（美聯社）
張育成轟出2分砲，接受隊友祝賀。（美聯社）

升格當「二寶爸」後好運到，MLB波士頓紅襪隊台灣選手張育成的女兒剛出生，20日張育成歸隊先發，在5局下轟出2分砲，擴大紅襪領先差距。終場紅襪以11：5大勝雙城。

由於太座生產在即，紅襪特別給予張育成「產假」，透過線上視訊陪在台灣生產的老婆，也看著第2個孩子誕生。女兒出生那一刻，他激動地泛淚，並在社群媒體向老婆示愛：「辛苦老婆，我愛妳。」

紅襪20日在主場芬威球場迎戰雙城，張育成回歸先發擔任第9棒打擊，負責鎮守游擊。前2個打席分別是三壘滾地球出局和遭到三振。但在5局下，他一棒把球轟出左外野，這支2分砲擴大紅襪領先差距，變成10：1。這是張育成本季第2轟，5天內兩度將球撈出芬威球場「綠色怪物」全壘打牆，兩球落點幾乎一致。

紅襪當時8：1領先，張育成將雙城中繼投手艾卡拉（Jorge Alcala）一記內角偏低時速92.2哩四縫線速球轟上觀眾席，隨後反彈進場內，這發全壘打助紅襪領先擴大到9分。

據大聯盟追蹤系統Statcast，這發全壘打擊球初速109.7哩，是張育成大聯盟生涯最強擊球之一。

打擊建功之餘，張育成守備也有精湛演出。5局上，雙城主將柯利亞（Carlos Correa）揮出游擊防區強勁反彈球，張育成退到外野草皮將球攔下，隨即起身傳向一壘刺殺打者，替球隊守下一分，攻守交替時面帶微笑向場邊觀眾敬禮。

此役過後，張育成本季打擊率升至1成，2發全壘打，6分打點。

張育成升格當「二寶爸」後好運到，轟出一發2分砲。（Getty Images）
張育成升格當「二寶爸」後好運到，轟出一發2分砲。（Getty Images）
張育成升格當「二寶爸」後好運到，轟出一發2分砲。（Getty Images）
張育成升格當「二寶爸」後好運到，轟出一發2分砲。（Getty Images）

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