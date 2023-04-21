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MLB／運動家戰績、票房差 將離開奧克蘭去賭城

體育新聞組／綜合報導
運動家隊本季戰績慘澹，如今傳出將在2027年轉戰拉斯維加斯。（路透）
運動家隊本季戰績慘澹，如今傳出將在2027年轉戰拉斯維加斯。（路透）

大聯盟新球季開打3周，光芒隊16勝3敗穩居榜首，也是唯一勝率超過8成的球隊（8成42），反觀運動家隊毫無起色，勝場、敗場剛好和光芒相反，僅3勝16敗。戰績低迷人氣也在30隊墊底，運動家總裁卡瓦（Dave Kaval）宣布，球隊將在拉斯維加斯建造新球場，目標在2027年落成，也將是21世紀第二支搬家的大聯盟球隊。

運動家團隊薪資6015萬8233美元排名最後，落後砸錢最凶的大都會隊超過2億8637萬美元，球隊處於重建期，今年季前就被評估整季可能120敗以上。

運動家隊於1968年正式進駐奧克蘭競技場，如今即將待滿一甲子。然而奧克蘭當地球迷卻用行動表明對球隊送走明星球員、主場軟硬體破舊等舉動的不滿。

運動家去年主場觀眾78萬7902人、單場平均9973人都是大聯盟最差紀錄，今年前12場主場13萬2308人、單場平均11025人繼續墊底，對天使隊開幕戰26805人已是最佳數字，接下來不管主、客場都未達2萬，還有6場四位數，4月3日對守護者隊只有3035人最慘。

過去幾年，運動家要離開奧克蘭，甚至追隨NFL突擊者隊轉戰拉斯維加斯的言論甚囂塵上，而這項傳言成為了現實。運動家總裁卡瓦表示球隊已簽署一項協議，將在拉斯維加斯買下一塊49畝的土地並建造開闔式巨蛋的新球場，預計會花費10億美元。初步計畫將於明年開工，如果一切順利，有望在2027年搬家。

奧克蘭 大都會 天使

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