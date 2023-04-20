MLB／被放棄的二刀流夢…柯爾、賈吉看大谷回憶那些年

天使「二刀流」大谷翔平。（路透）

天使 20日以3：9輸給洋基 隊，大谷翔平3打數沒有安打，以10打數1安打結束紐約之旅。紐約媒體詢問洋基隊投打雙雄柯爾（Ｇerrit Cole）、賈吉（Aaron Judge）對於自身二刀流的想像，柯爾回想起遺憾的往事，賈吉則是自評想站上大聯盟只能靠打擊。

天使結束這波與洋基的3連戰，以1勝2敗結算，大谷在首戰開轟後，近兩戰熄火，合計7打數沒有安打，下一戰將回到天使主場，明天擔任對皇家 之戰的先發投手。

大谷在大聯盟實現二刀流，開啟漫畫都畫不出的新境界，有趣的是，「紐約郵報」詢問學生時期在投打都展現天賦的柯爾、賈吉，對自身二刀流的評價。

柯爾回憶自己高中時的投球已到100哩，「當時我也喜歡打擊、喜歡上場守備，但卻不能繼續這麼做，只因為，你可以投到100哩。大谷啟發了人們，現在大家會說，二刀流在大聯盟是有可能的。」

柯爾的語氣中聽起來充滿遺憾，續被追問如果繼續打擊會有怎樣的成績？他笑答：「我可能會變大谷喔！」他進一步正色回答，「我不知道，我在高中畢業後就停止練打擊了，我對我的能力有信心，但我不想說得天花亂墜，我不覺得我會以打者身分站上大聯盟。」

賈吉過去在球探報告裡也是評價能投到95哩左右的投手，他表示自己在大學時還在持續練投，但就算持續磨練二刀，「我覺得還是會和現在一樣，就乖乖打擊。」

賈吉自知想要前進大聯盟，打擊才是自己的入場券，「確實有很多球隊更喜歡我當投手，老實說，我對這樣的言論有點小感冒，我明確說了我不會在大聯盟投球，我更想打全壘打、而不是被打全壘打，我不覺得我的手臂當投手可以撐多久，那些一年可以投200局的傢伙，才擁有投球天賦。」

賈吉也被追問自己、大谷、楚奧特（Mike Trout）之間的排序，他回應：「我會把大谷、楚奧特都放在我前面，大谷可以投、可以打，而楚奧特幾乎年年在拿MVP，我還要繼續努力。」