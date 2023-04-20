我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

庭上哽咽博同情無效 安以軒老公一審遭判14年

說出我心聲？ 非裔男抱怨機上小孩哭 有華人力挺

MLB／被放棄的二刀流夢…柯爾、賈吉看大谷回憶那些年

記者陳宛晶／即時報導
天使「二刀流」大谷翔平。（路透）
天使「二刀流」大谷翔平。（路透）

天使20日以3：9輸給洋基隊，大谷翔平3打數沒有安打，以10打數1安打結束紐約之旅。紐約媒體詢問洋基隊投打雙雄柯爾（Ｇerrit Cole）、賈吉（Aaron Judge）對於自身二刀流的想像，柯爾回想起遺憾的往事，賈吉則是自評想站上大聯盟只能靠打擊。

天使結束這波與洋基的3連戰，以1勝2敗結算，大谷在首戰開轟後，近兩戰熄火，合計7打數沒有安打，下一戰將回到天使主場，明天擔任對皇家之戰的先發投手。

大谷在大聯盟實現二刀流，開啟漫畫都畫不出的新境界，有趣的是，「紐約郵報」詢問學生時期在投打都展現天賦的柯爾、賈吉，對自身二刀流的評價。

柯爾回憶自己高中時的投球已到100哩，「當時我也喜歡打擊、喜歡上場守備，但卻不能繼續這麼做，只因為，你可以投到100哩。大谷啟發了人們，現在大家會說，二刀流在大聯盟是有可能的。」

柯爾的語氣中聽起來充滿遺憾，續被追問如果繼續打擊會有怎樣的成績？他笑答：「我可能會變大谷喔！」他進一步正色回答，「我不知道，我在高中畢業後就停止練打擊了，我對我的能力有信心，但我不想說得天花亂墜，我不覺得我會以打者身分站上大聯盟。」

賈吉過去在球探報告裡也是評價能投到95哩左右的投手，他表示自己在大學時還在持續練投，但就算持續磨練二刀，「我覺得還是會和現在一樣，就乖乖打擊。」

賈吉自知想要前進大聯盟，打擊才是自己的入場券，「確實有很多球隊更喜歡我當投手，老實說，我對這樣的言論有點小感冒，我明確說了我不會在大聯盟投球，我更想打全壘打、而不是被打全壘打，我不覺得我的手臂當投手可以撐多久，那些一年可以投200局的傢伙，才擁有投球天賦。」

賈吉也被追問自己、大谷、楚奧特（Mike Trout）之間的排序，他回應：「我會把大谷、楚奧特都放在我前面，大谷可以投、可以打，而楚奧特幾乎年年在拿MVP，我還要繼續努力。」

天使 洋基 皇家

上一則

NBA／哈登遭驅逐無礙 馬克西第4節爆發助76人聽牌

下一則

NBA／坦言勇士主場太強悍 沙波尼斯：第3戰很艱難

延伸閱讀

NBA／坦言難以控制格林情緒 柯爾：全隊為他而戰

NBA／坦言難以控制格林情緒 柯爾：全隊為他而戰
MLB／賈吉記取招募馬恰多教訓 撇清想拉攏大谷

MLB／賈吉記取招募馬恰多教訓 撇清想拉攏大谷
MLB／賈吉不讓大谷翔平搶戲 沒收他的全壘打再轟兩分砲

MLB／賈吉不讓大谷翔平搶戲 沒收他的全壘打再轟兩分砲
MLB／記取招募馬恰多教訓 賈吉趕緊撇清拉攏大谷：還沒

MLB／記取招募馬恰多教訓 賈吉趕緊撇清拉攏大谷：還沒

熱門新聞

摩洛哥足球球星哈基米（左）的前妻阿布克（右）決定訴請離婚，卻未能取得哈基米的半數財產，原因是哈基米把幾乎所有的財產都登記在母親穆赫的名下。資料照片。路透 / Abaca Press

法甲球星哈基米妻子要離婚 卻被告知分不到半數財產

2023-04-15 09:40
梅西演繹路易威登Horizon行李箱形象廣告「Horizons Never End」。(圖:路易威登提供)

足球／梅西代言LV行李箱 網：腿長180公分

2023-04-17 08:36
NBC Boston記者波洛特貼出影片，只見大谷翔平站在滂沱大雨中。(截自Steve Perrault推特)

MLB／讓他一直淋雨…波士頓記者：紅襪爭取大谷無望

2023-04-18 13:00
杜蘭特吞下加盟太陽後的首敗。(Getty Images)

NBA／奮戰44分鐘仍吞季後賽7連敗 杜蘭特：快艇包夾我

2023-04-17 07:46
格林一腳踩在沙波尼斯肚子上。（影片截圖）

NBA／踩人肚子遭驅逐 格林喊冤：我不是靈活的人

2023-04-18 07:20
NBA13日的附加賽，公牛隊主力球員德羅展（左）女兒迪雅爾（右）用尖叫干擾對手罰球，最終公牛成功擊敗暴龍。（取材自推特）

NBA／聯合航空願出免費機票 讓德羅展女兒「發揮尖叫聲」干擾熱火

2023-04-14 01:59

超人氣

更多 >
藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州
SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來
德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷
SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸

SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸
學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅

學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅