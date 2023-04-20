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MLB／洋基球場驚見大谷翔平球衣 網：每隊都想發「大谷財」

聯合新聞網／ 即時報導
洋基球迷在球場內發現商品部竟然擺放著大谷的球衣。（取材自推特）
洋基球迷在球場內發現商品部竟然擺放著大谷的球衣。（取材自推特）

年底將成為自由球員的大谷翔平，未來去向肯定是大聯盟休賽季最大話題，各隊也無不絞盡腦汁爭取他的青睞。繼上個系列賽作客紅襪收到波士頓當地媒體的「情書」後，近日也有球迷在洋基球場發現商品部竟然陳列大谷翔平的球衣，也引起網路上球迷熱議，顯見大谷熱力風靡全美。

大谷翔平近期隨著天使隊進行長達近兩周的客場征戰，不只是一趟美東之旅，對於各家球隊及當地媒體來說，這也是一個向可能投身自由市場的大谷推銷自己的機會。洋基當家球星賈吉(Aaron Judge)在賽前就被媒體問到是否會嘗試招募大谷，害怕上鉤的他趕緊說「還沒」；的而上周《波士頓環球報》也在紅襪主場四連戰期間寫了一封落落長的招募信，內容不僅介紹當地美景，也提到了氣候、交通，可說是相當有誠意。

場外的「大谷效應」也從場邊延續到場外，一名推特帳號名為「Mario Gomez」的洋基粉絲，就在個人帳號曬出洋基商品部擺放著大谷球衣的照片，並與賈吉創下大聯盟單季全壘打紀錄的紀念T恤並排。有趣的是，不知是否出於店家私心，在大谷球衣上面掛著洋基隊的球帽。

網路上的球迷們議論紛紛，有人說「想提前買以為下賽季作準備」、「洋基準備好在下一季迎接大谷」，也有人笑說「不能責怪球隊想發『大谷財』」，同時也有部分洋基球迷無奈表示「主場無論如何都不該賣客隊球衣」。無論實際原因為何，都不難想像大谷已然是「世界的大谷」，個人魅力席捲所有棒球迷。

洋基 大谷翔平 波士頓

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