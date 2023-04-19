MLB／張育成「陪產假」迎二寶 紅襪拉小聯盟新秀頂替

張育成準備迎接二寶，正在休陪產假。（Getty Images）

MLB職棒大聯盟現役唯一台灣球員張育成傳來喜訊，波士頓 紅襪隊今天將他放進陪產假名單，讓他專心迎接家庭新成員報到，球隊暫時拉上小聯盟新秀巴爾德斯頂替。

張育成的妻子李家綾人在台灣，於台灣時間19日晚間在社群網站 Instagram貼出照片，照片中她挺著孕肚、抱著兒子張勝恩（Winston）帶著行李，表示準備出發到醫院，「等不及見到Winola」。

李家綾2020年9月1日生下兒子張勝恩，相隔2年半，張育成準備當二寶爸。李家綾今年1月貼出性別揭曉派對照片，公布肚子裡的寶寶是女兒，取名叫Winola。

人在美國的張育成利用視訊陪伴妻子生產。紅襪隊今天公布消息，張育成進入「陪產假名單」（Paternity List），今晚比賽拉上小聯盟3A的內野手巴爾德斯（Enmanuel Valdez）上來頂替。

「波士頓前鋒報」（Boston Herald）記者塞魯洛（Mac Cerullo）在推特貼文指出，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）今天賽前表示，張育成陪產假情況特殊，球隊會每天與他聯繫以瞭解歸隊時間。

塞魯洛指出，張育成人在美國，趕不及回台灣與妻兒相聚，只能透過FaceTime視訊方式陪伴太太生產。根據大聯盟規定，球員進入陪產假名單後，有1至3天時間離隊。

張育成空出的大聯盟名單位置，紅襪拉上在小聯盟3A工具人巴爾德斯頂替。今年24歲、身高172公分的巴爾德斯生涯第一場大聯盟出賽就在今天，對上明尼蘇達雙城之戰擔任先發第9棒、二壘手。

巴爾德斯在小聯盟生涯第7個球季，是一名兼守內外野多個位置的工具人，但他應該僅是暫時填上空缺。他本季在小聯盟3A出賽11場，成績並不突出，39打數敲出7支安打，打擊率1成79，有1支全壘打。

在紅襪傷兵不少的情況下，張育成最近獲得許多出賽機會，近期7場有6戰先發，15日對洛杉磯天使 的比賽打出本季首轟和逆轉比數的致勝安打。