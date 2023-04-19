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MLB／「沒去過紐約街頭」大谷翔平一席話引媒體爆笑

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平逗趣回答引起媒體笑聲。（Getty Images）
大谷翔平逗趣回答引起媒體笑聲。（Getty Images）

100年前的今天，貝比魯斯（Babe Ruth）在舊洋基球場的開幕戰敲出全壘打，18日新世代二刀流好手大谷翔平則在新洋基球場開轟，呼應「棒球之神」，不過賽後訪問一句「我沒去過紐約街頭」，讓媒體驚呆。

天使隊18日以5：2擊敗洋基隊，大谷翔平1局上兩分砲成為勝利打點，另外還在5局上靠著妨礙打擊上壘後，演出本季首盜，並跑回1分，全場3打數1安打、2打點、2得分，相隔7場再開轟。

巧合的是，今天也是舊洋基球場100周年紀念日，賽後被媒體問到此事，大谷翔平表示：「我知道今天是洋基球場百周年紀念，不過不知道貝比魯斯也是在這一天開轟。」

對於洋基球場，大谷翔平的印象是一座美麗的球場，「球迷很狂熱，而且一直有很多觀眾，我今天在這裡也很享受比賽。」

大谷翔平來到大聯盟的第一年就曾造訪洋基球場，生涯至今在此出賽18場，不過當被問到對於紐約街頭的印象，大谷回答：「我一次都沒出去球場過，所以不知道。」引起現場媒體一片笑聲。

至於被媒體問到去年在洋基球場表現不理想，大谷翔平表示：「我不會注意自己是在哪個球場比賽，所以沒有留下打不好的印象，不過今天球隊拿下系列賽第一勝，希望明天可以延續下去。」

洋基 大谷翔平 天使

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