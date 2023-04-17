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MLB／張育成對打大谷 都繳了白卷

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平4打數無安打，中斷連36場上壘紀錄。（路透）
大谷翔平4打數無安打，中斷連36場上壘紀錄。（路透）

天使16日以1：2輸給紅襪隊，3位台日經典賽國手同場先發，效力天使的大谷翔平4打數沒有安打，紅襪陣營的張育成，未能延續前一天的火力，3打數沒有安打。

張育成上一戰對天使揮出一發2分砲，終結跨季連28打數無安打低潮，且在比賽後段擊出帶有2分打點的關鍵安打，單場4打點追平大聯盟生涯紀錄，助紅襪以9：7逆轉贏球。系列賽第3戰，張育成再度先發鎮守游擊大關，連5戰先發。

擔任第9棒的他此役未能延續打擊氣勢，前2打席分別為左外野飛球遭接殺、三振，8局下擊出一壘方向軟弱滾地球，被對方投手觸殺出局。

大谷翔平則是跨季連36場上壘紀錄中斷，在日本選手紀錄中排在第5位，第一名是鈴木一朗的43場，接著到第4名的紀錄都屬一朗，直到第5名才出現其他名字，大谷翔平、松井秀喜以36場並列。至於大聯盟紀錄，是由1949年威廉斯（Ted Williams）保有的84場。

此役上演投手戰、僅打了1小時57分鐘，紅襪惠特洛克（Garrett Whitlock）先發7局僅被敲3安打、失1分奪勝，悲情吞敗的人是德梅斯（Reid Detmers），投了6.1局，栽在透納（Justin Turner）3局下的兩分砲。

天使僅在第2局靠朱力（Brandon Drury）敲出帶有1分打點的安打，率先開張分數，但接下來盜壘失敗，成為該局第3個出局數，天使未能再搶分，最終就以1分之差落敗。

兩隊4連戰17日最後一場適逢第127屆波士頓馬拉松，紅襪力拚系列賽橫掃，天使預定由2連勝的大谷翔平先發主投把關。張育成如出賽，將首度在大聯盟賽場遭遇「投手大谷」。

天使 大谷翔平 威廉

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