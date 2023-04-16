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MLB／大谷4支0、連36場上壘中斷 紅襪3連勝天使

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平16日4打數沒有安打。（路透）
大谷翔平16日4打數沒有安打。（路透）

天使16日以1：2輸給紅襪隊，3位台日經典賽選手同場先發，效力天使的大谷翔平4打數沒有安打，美東時間17日早上11點將切換「雙刀模式」續戰紅襪；紅襪陣營的張育成，未能延續前一天的火力，3打數沒有安打，吉田正尚則是2支0。

大谷翔平的跨季連36場上壘紀錄中斷，在日本選手紀錄中排在第5位，第一名是鈴木一朗的43場，接著到第4名的紀錄都屬一朗，直到第5名才出現其他名字，大谷翔平、松井秀喜以36場並列。至於大聯盟紀錄，是由1949年威廉斯（Ted Williams）保有的84場。

此役上演投手戰、僅打了1小時57分鐘，紅襪惠特洛克（Garrett Whitlock）先發7局僅被敲3安打、失1分奪勝，悲情吞敗的人是德梅斯（Reid Detmers），投了6.1局，栽在透納（Justin Turner）3局下的兩分砲。

天使僅在第2局靠朱力（Brandon Drury）敲出帶有1分打點的安打，率先開張分數，但接下來盜壘失敗，成為該局第3個出局數，天使未能再搶分，最終就以1分之差落敗。

系列賽第4戰將在17日早上登板，大谷翔平要在大白天就出賽，擔任先發投手，張育成若能持續排進先發打線，將首度遭遇「投手大谷」。

大谷翔平 天使 威廉

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