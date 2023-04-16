我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加「搖滾機器人」挺進全國賽 9位女孩組成 不乏華裔生

鼓吹兒童擁槍權？南達科他州長：2歲孫女已有2把槍

MLB／張育成開轟還敲致勝安 助紅襪奪重要勝利

記者陳宛晶／綜合報導
紅襪隊台將張育成華麗迎接本季首安，15日第4局敲兩分砲、第8局敲兩分打點安打，在當時都是逆轉戰局的一擊，巨大的雙安，幫助紅襪隊終場以9：7擊敗天使隊。（Getty Images ）
紅襪隊台將張育成華麗迎接本季首安，15日第4局敲兩分砲、第8局敲兩分打點安打，在當時都是逆轉戰局的一擊，巨大的雙安，幫助紅襪隊終場以9：7擊敗天使隊。（Getty Images ）

紅襪隊台將張育成華麗迎接本季首安，15日第4局敲出兩分全壘打、第8局敲兩分打點安打，在當時都是逆轉戰局的一擊，巨大的雙安，幫助紅襪隊終場以9：7擊敗天使隊。

張育成此役擔任先發游擊手、扛第9棒，4打數敲出2安打、4分打點，本季累積17打數沒有安打後，在此役的第2打席開轟，本季首安即首轟。

張育成今年季前先參戰世界棒球經典賽，打下A組MVP，表現火燙，回到紅襪後卻判若兩人，安打遲未出爐，直到15日一舉貢獻重要的雙安。紅襪教頭柯拉（Alex Cora）表示，「如果有看經典賽，你們可以看到他當時的擊球，從他當時的自在發揮，到了這邊後變得困難，我們都能理解，也一直告訴他，想想你當時的A組MVP表現，就做你自己就好。」

在這場比賽，張育成找回「國防部長」的自信揮擊，在這場兩軍火力四射的比賽有關鍵表現。

天使1局上就靠烏謝拉（Gio Urshela）的滿貫砲嗆聲，紅襪下半局也靠狄佛斯（Rafael Devers）的兩分砲，馬上追了一半分數回來。紅襪3局下的攻勢斷在狄佛斯的雙殺打，只以1分作收，但張育成隨即在4局下敲出兩分砲、挹注3分大局，狙擊天使左投安德森（Tyler Anderson）。

影音來源：YouTube

兩軍火力未歇，天使第5、6局都有分數進帳，大谷在這兩個半局都敲安打，天使追平進而以7：6超前；8局下，天使捕手泰斯（Matt Thaiss）兩度被抓妨礙打擊，給了紅襪另一次契機，張育成在滿壘時敲安、帶有2分打點，一棒逆轉戰局，也是此役的致勝安打。

天使 經典賽 國防部

上一則

場邊人語／年度增援 各隊充員

下一則

MLB／柯瑞亞超前安 雙城逆襲洋基 沃爾普首轟做白工

延伸閱讀

MLB／「教練要我移一下」 下一秒張育成上演跳接美技

MLB／「教練要我移一下」 下一秒張育成上演跳接美技
MLB／張育成2分砲 本季首安兼首轟出爐 助紅襪逆轉勝

MLB／張育成2分砲 本季首安兼首轟出爐 助紅襪逆轉勝
MLB／與大谷翔平同場先發 張育成2度上壘但還是沒安打

MLB／與大谷翔平同場先發 張育成2度上壘但還是沒安打
MLB／光芒12連勝擋不住 張育成先發首安仍難產

MLB／光芒12連勝擋不住 張育成先發首安仍難產

超人氣

更多 >
他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務
美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥
岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌
治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破
何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製

何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製