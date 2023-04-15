MLB／「教練要我移一下」 下一秒張育成上演跳接美技

(取材自影片截圖)

沉寂了17個打數，紅襪隊台將張育成華麗迎接本季首安，今天雙安、4分打點，包括一發兩分砲，張育成賽後吐露心聲，坦言知道外界對他複製世界棒球經典賽 表現的期待，「所以我很開心今天能有好表現。」

紅襪今天以9：7擊敗天使 隊，張育成第4局敲兩分砲、第8局敲兩分打點安打，在當時都是逆轉戰局的一擊，巨大的雙安向紅襪證明簽下自己的價值。

張育成透過翻譯受訪，他感謝球隊一直給自己出賽機會，「我一開始打不好，很開心抓住了這次機會，敲出這支全壘打。」

紅襪隊台將張育成15日比賽投打都有好表現。(Getty Images)

張育成也提到，「大家對我有很高期待，希望我能在大聯盟複製經典賽的表現，所以很開心今天能有好表現，我會繼續加油，盡我的力量幫助球隊贏球。」

除了在打擊上有所發揮，張育成今天在8局上也有關鍵的跳接美技，沒收瓦德（Taylor Ward）擊球初速106.5哩的強勁平飛球。張育成還原守備站位，「在那一球之前，教練要我稍微移一下位置，我照做了，球真的往我的方向過來。」

張育成攻守都有貢獻，明天是否會繼續先發出賽？總教練柯拉（Alex Cora）回應：「明天就知道了。」他進一步提到，張育成一開始雖陷低潮，但有看見他的努力，也一直都帶著熱情投入場上，稱讚他是個「好孩子」，「很開心他為我們打出了重要的安打。」