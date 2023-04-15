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MLB／媒體：大谷爭奪戰 道奇、大都會領跑

體育新聞組／綜合報導
天使球星大谷翔平的動向備受矚目。（Getty Images）
天使球星大谷翔平的動向備受矚目。（Getty Images）

天使球星大谷翔平連兩季展現超狂「二刀流」表現，今年開季投球表現再進化，先發3場防禦率僅0.47。這個休賽季他很可能投入自由市場，作為MLB最頂尖的球星，大谷翔平的動向備受關注，有MLB管理層指出，大都會道奇隊是他最有可能的下家。

一轉眼，大谷的MLB生涯已邁入第六個年頭，雖然效力天使隊期間曾囊括新人王、銀棒獎、美聯MVP等獎項，球隊戰績卻積弱不振，至今仍深陷季後賽荒，再加上大谷本人對季後賽強烈的渴望，他在明年穿上他隊球衣的機會相當高。

根據「紐約郵報」，一名他隊的管理層認為，聯盟最敢花錢的兩支球隊，大都會、道奇是大谷爭奪戰的領跑者。與往年相比，道奇在上個休賽季的操作顯得樸實許多，就是在為今年底爭取大谷做準備。

大都會方面，老闆科恩（Steve Cohen）在經典賽期間，便曾特地飛往日本觀看大谷比賽，且球隊總經理艾普勒（Billy Eppler）也是過往將大谷帶至天使的人。不過，在六年前選擇球隊時，大谷對紐約並不感興趣，最終名單裡除了小熊、遊騎兵隊，全都位處西岸，這可能會是大都會相較道奇較劣勢的地方。

大谷開季表現依然亮眼，投打兩端皆為頂級水準，可以預見不論他在下季披上哪隊戰袍，領的都會是天價等級的大約。

對於大谷翔平的超狂表現，4屆塞揚名投麥達克斯（Greg Maddux）近日在節目盛讚，大谷翔平是歷史三振王萊恩（Nolan Ryan）和全壘打王邦茲（Barry Bonds）的融合體。

麥達克斯日前在ESPN節目中談到大谷，「他是目前大聯盟前3的投手，也是前3的打者，這是人們從未見過的球員，看他打球很有趣，投打兩端都能統治比賽。」

大谷加盟天使前，投手評價遠高於打者；沒想到打擊在新人年就有出色發揮，投球表現2021年才走上正軌。2021年大谷敲出46轟，投出156次三振，最終拿下美聯MVP。去年敲出34轟，投出219次三振，最終不敵賈吉（Aaron Judge），僅排MVP第2。

天使球星大谷翔平的動向備受矚目。（美聯社）
天使球星大谷翔平的動向備受矚目。（美聯社）

大都會 大谷翔平 道奇

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