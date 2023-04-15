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MLB／得101分、丟30分光芒13勝「純度高」

記者陳宛晶／綜合報導
光芒隊開季13連勝追平大聯盟現代棒球最長紀錄。（Getty Images）
光芒隊開季13連勝追平大聯盟現代棒球最長紀錄。（Getty Images）

光芒隊13日再以9：3扯破紅襪隊，開季13連勝追平大聯盟現代棒球（1900年）以來最長紀錄，他們的野心當然不僅於此，洛伊（Brandon Lowe）就笑說：「沒有人喜歡只是追平啦！」挑戰破紀錄的14連勝，光芒14日前往藍鳥隊主場踢館。

光芒13連勝不是僥倖，他們有各項豪華數據撐腰，13戰得分101分是全大聯盟最多，失分30分卻是最少，團隊整體攻擊指數（OPS）0.941、防禦率2.23、扎實擊球率（Barrel）13.8%都是大聯盟第一；光芒在這13場比賽有11場比賽贏4分以上，117局裡只有6局處於落後。

光芒隊開季13連勝，讓一支只在歷史上短暫存在3年的隊名重新出現在報導中：聖路易逃亡黑奴隊（St. Louis Maroons）。媒體還原他們打出開季20連勝的時空背景，紀錄純度勢必要打折扣，當時所處的聯盟亂無章法、實力落差懸殊。

大聯盟現代棒球（1900年）以來，共有3隊完成開季13連勝，包括今年的光芒、1982年勇士隊、1987年釀酒人隊；若再翻查更永遠的年代，1884年聯合協會（Union Association）的逃亡黑奴曾締造開季20連勝。

聯合協會僅短暫存在於1884年，是為了瓜分職棒利益、抗衡國家聯盟（National League）和美國協會（American Association）的第三方勢力，創辦人為聖路易富翁盧卡斯（Henry Lucas），同時也是逃亡黑奴隊的老闆，打造自家陣容同時，毫不在意其他11隊戰力組成。

逃亡黑奴隊開季20連勝，最終全年打下94勝19敗、勝率8成32，總得分比總失分多了458分，與第二名之間的勝差為35.5場。

逃亡黑奴隊的紀錄純度有多高？大聯盟官網請教棒球史學家托恩（John Thorn），他表示，逃亡黑奴絕對是一支好球隊，但聯合協會的其他球隊都很弱，若逃亡黑奴放在同期間的國家聯盟或美國協會，只是一支戰績中間的球隊，他直言：「聯合協會就是這麼弱」。

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