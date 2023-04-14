MLB／豪門球隊準備 大谷翔平下季最可能加入這兩隊

大谷很可能在下季轉投他處。(路透)

天使 日籍「二刀流」大谷翔平這個休賽季很可能投入自由市場，作為MLB最頂尖的球星，他的動向備受關注，有MLB管理層指出，大都會 和道奇 隊是他最有可能的下家。

一轉眼，大谷的MLB生涯已邁入第六個年頭，雖然效力天使隊期間曾囊括新人王、銀棒獎、美聯MVP等獎項，球隊戰績卻積弱不振，至今仍深陷季後賽荒，再加上大谷本人對季後賽強烈的渴望，他在明年穿上他隊球衣的機會相當高。

根據《紐約郵報》，一位他隊的管理層認為，聯盟最敢花錢的兩支球隊，大都會、道奇是大谷爭奪戰的領跑者。與往年相比，道奇在上個休賽季的操作顯得樸實許多，就是在為今年底爭取大谷做準備。

大都會方面，老闆科恩（Steve Cohen）在經典賽期間，便曾特地飛往日本觀看大谷比賽，且球隊總經理艾普勒（Billy Eppler）也是過往將大谷帶至天使的人。不過，在六年前選擇球隊時，大谷對紐約並不感興趣，最終名單裡除了小熊、遊騎兵隊，全都位處西岸，這可能會是大都會相較道奇較劣勢的地方。

大谷開季表現依然亮眼，投打兩端皆為頂級水準，可以預見不論他在下季披上哪隊戰袍，領的都會是天價等級的大約。