MLB／金鶯棄將柯戴羅變英雄 7場11分締造洋基新紀錄

柯戴羅開季砲聲隆隆，多次扮演洋基打線救世主，目前已敲出4轟，7場打進11分也破洋基隊史。（Getty Images）

11日以9分之差擊潰對手的洋基 隊，12日繼續作客克里夫蘭，力圖延續開季至今系列賽不敗紀錄。這場比賽雖然洋基總教練布恩(Aaron Boone)在第一局就因跟裁判抗議遭驅逐出場，但洋基依舊展現不俗韌性，在柯戴羅(Franchy Cordero)追平轟、小將卡布雷拉(Oswaldo Cabrera)關鍵安打的助陣下，最終以4：3逆轉擊敗守護者，收下近期二連勝。

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在首局守護者就靠著奈勒(Josh Naylor)落點巧妙的安打先馳得點，但這球原先判定為接殺，卻經由裁判討論後改為安打，後續貝爾(Josh Bell)的安打也幫助球隊再下一城。為此洋基總教練布恩感到十分不滿，他質疑守護者教練是否有在時限內挑戰。而官方則表示這球的判決是由裁判主動發起，「裁判的確做了正確判決，但當下主場觀眾的情緒反應不可能沒影響到他們」，布恩說道。

靠著開局打下的分數，守護者整場比賽都讓洋基陷入苦戰，直到七局下半柯戴羅的追平全壘打才讓比賽回到原點。柯戴羅連續兩場比賽開轟，這是他本季第四轟，與當家球星賈吉(Aaron Judge)並列全隊最多。他在轉隊後的七場比賽猛灌11分打點，不但是全隊之最，同時也締造洋基隊史新紀錄，柯戴羅春訓在金鶯隊表現火燙，卻在開季前夕被下放小聯盟，隨即以一張一年100萬美元投效洋基隊，如今看來成為一筆划算的投資 。

兩隊一路僵持到九局，洋基成功突破去年美聯救援王克拉塞(Emmanuel Clase)的封鎖，卡布雷拉深遠的二壘安打幫助球隊打回超前分，下個半局在終結者霍姆斯(Clay Holmes)驚險守成下奪得勝利。本季四個系列賽全勝，以8勝4敗之姿位居美聯東區第二，持續緊追目前仍是不敗金身的光芒隊。