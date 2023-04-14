MLB／光芒開季13連勝 創隊史新猷、追平大聯盟最佳紀錄

光芒隊追平大聯盟開季連勝紀錄。（路透）

坦帕灣光芒隊奇蹟般的連勝紀錄在13日的比賽中多次瀕臨終結，但最終仍以9：3擊敗波士頓紅襪隊，證明了韌性是其最大優勢。

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在拿下這場勝利後，光芒隊本賽季開季13連勝，打破不限開季的光芒隊史最長連勝紀錄，原紀錄為2004年隊名仍是「魔鬼魚」時的12連勝；並追平MLB 例行賽開季最佳紀錄。1982年的亞特蘭大勇士 隊和1987年的密爾瓦基釀酒人隊都以13連勝開季。

光芒隊在前幾局備受紅襪隊威脅，直至5局上仍以1：3落後。5局下半光芒隊打線大爆發，一舉逆轉比數至8-3。洛伊（Brandon Lowe）7局下的陽春砲擴大領先幅度，加上牛棚堅壁清野，終場收下勝利。

台灣選手張育成本役以游擊手身分先發上陣，安打仍未開張，3個打席只獲得一次保送。

光芒隊2023賽季開季至今的主導能力不容忽視。根據MLB的數據，在13日的比賽之後，光芒隊比數落後時間不會超過第6局。淨勝分差更達到驚人的71分；遠高於1982年勇士隊的32分和1987年釀酒人隊的38分。

但也有人批評指出，本賽季光芒隊並未面臨強隊競爭。在對戰紅襪隊之前，光芒隊之前的系列賽對手分別為底特律老虎隊、華盛頓國民隊和奧克蘭 運動家隊，這些球隊通常被認為是MLB的後段班。