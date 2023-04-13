MLB／大谷翔平本季首度輪休 天使教頭有貼心考量

大谷翔平。（路透）

天使 隊日籍好手大谷翔平 開季連續出賽11場，包括3場是投打「二刀流」，12日終於獲得喘息首度休兵，總教練尼文（Phil Nevin）考量後續賽程17連戰，用這個理由說服大谷休息，而天使隊戰績不受影響，仍以3：2贏球拿下二連勝。

大谷翔平昨天才先發登板投了7局，被敲1支安打，另有6次四死球、6次三振，沒有掉分，打擊上則是4打數1安打，幫助天使隊擊敗國民隊。

天使12日與國民隊續戰，大谷翔平不僅沒列入先發，打完整場也都未出賽，總教練尼文透露，昨天就先告知大谷，因為明天為休兵日，讓他12日好好休息，「在後面連續賽程開始前，可以有2天完整休息。」大谷也點頭同意。

台灣時間15日起，天使隊將連打17場，從與紅襪隊的四連戰揭開序幕，大谷翔平預計18日先發登板，有機會與經典賽 的隊友吉田正尚正面對決。

天使12日靠著頂級新秀捕手歐霍普（Logan O'Hoppe）在6局下的超前安打，以3：2贏球，先發投手肯寧（Griffin Canning）5局失2分，後續4位牛棚投手合計僅被敲出1支安打。