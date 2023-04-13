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MLB／大谷投7局6K無失分奪2連勝 防禦率降至0.47

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平再度主宰戰場，封鎖國民隊奪下本季第2勝。（Getty Images）
大谷翔平再度主宰戰場，封鎖國民隊奪下本季第2勝。（Getty Images）

大聯盟天使隊「二刀流」好手大谷翔平11日第3場登板，先發7局創下本季新高，雖有6次四死球，僅被敲1安無失分，防禦率降到誇張的0.47，加上捕手歐霍普（Logan O'Hoppe）開轟相助，天使以2：0擊敗國民隊，大谷奪得2連勝。

來源：YouTube

大谷前2局出現3次保送，跌跌撞撞力保不失分，最終以92球投完7局，投出6次三振、5次四壞、1次觸身球，拿下大聯盟生涯第30勝，兼任打者4打數1安打、吞下兩次三振，打擊率降到3成。

大谷本季3場先發共投19局，僅被敲出6支安打、失1分，戰績2勝0敗；他表示，雖然被敲安打少，但四壞球太多，多少受到投球計時器影響，「自己投起來累，隊友也會疲憊。」大谷這3場雖然有24次三振，但也有15次四死球。

此外，大聯盟官網報導，大谷打破天使隊史紀錄，主投跨季連10場失分2分內，超越原本1972至1973年萊恩（Nolan Ryan）的連續9場。而ESPN Stats & Info則指出，大谷翔平連續7場先發都至少投滿5局，且失分在3分以下，追平自1893年明確規定投手丘以來第二長的紀錄，最長紀錄則是2021年狄葛隆（Jacob deGrom）的連8場

天使4局下靠瑞登（Anthony Rendon）在滿壘時高飛犧牲打先馳得點，6局下歐霍普陽春砲再添1分，他堪稱「大谷之友」，大谷3場登板都蹲補、也都攻下打點。

談到這位年輕搭檔，大谷翔平直誇優秀，「關鍵時刻有打出去的能力，我也會透過PitchCom選擇球種，希望減輕他在防守端的負擔，透過比賽會越來越契合。」

天使在大谷率領下，新球季前11戰打出6勝5敗，光芒隊則是開季11連勝，與1981年運動家隊並列史上第3長，11日單場敲出4轟，以7：2擊敗紅襪隊後，離大聯盟開季最長連勝紀錄只差2勝，接下來兩場比賽再戰紅襪。

大谷翔平再度主宰戰場，封鎖國民隊奪下本季第2勝。（Getty Images）
大谷翔平再度主宰戰場，封鎖國民隊奪下本季第2勝。（Getty Images）

天使 大谷翔平

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