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MLB／單局被打2支內野安 達比修：運氣太好

體育新聞組／即時報導
達比修有（圖）和大都會強投薛則10日正面交鋒。（路透）
達比修有（圖）和大都會強投薛則10日正面交鋒。（路透）

國聯花最多錢的大都會和教士隊10日正面交鋒，大都會強投薛則（Max Scherzer）5局0失分，教士達比修有則主投6.1局失5分，最終大都會在主場以5：0獲勝。

薛則開季前兩戰共掉8分，外界認為和投球計時器有關，他重現往日身手繳出好投，賽後笑著說：「我沒壞，我知道自己在投手丘能做哪些事。」

「我朝著正確方向邁出第一步，只需微調一些東西，不需多做改變」薛則說。

來源：推特

達比修用104球主投6.1局失5分，教士總教練梅爾文（Bob Melvin）滿意他的表現，「他這場比賽的投球內容很好，能丟到104球是好事，我看見他過去的樣子。」

達比修第七局被對手打2支幸運的內野安打，他也被換下場，該局承擔3分自責分。對此他開玩笑表示：「這種球整季可能會看到一次，但竟然在一局中發生2次，我不知道該說是運氣不好，還是運氣很好能看到這種畫面。」

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