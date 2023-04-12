MLB／光芒開季10連勝 大聯盟36年首見

洛伊（中）8局下轟出勝利陽春砲，幫助光芒隊開季10連勝。（路透）

光芒隊的前9勝，設定為終結者的菲爾班克斯（Pete Fairbanks）閒到被隊友虧在度假，直到10日終於在光芒1：0擊敗紅襪隊的勝利中，貢獻本季第1次救援成功，光芒成為大聯盟史上第7支開季10連勝的球隊，也是近36年首見紀錄。

光芒此役共用5任投手，比克斯（Jalen Beeks）擔任假先發，投2局無失分後交棒，第2任投手佛萊明（Josh Fleming）表現出色，中繼4局被敲1安打、無失分，送出5K。

光芒罕見在計分板上保持沉寂，洛伊（Brandon Lowe）在0：0時、第8局以陽春砲當英雄，總教練凱許（Kevin Cash）說早有預感，「這是今年第一場在攻擊上比較安靜的比賽，我有感覺會在某個時刻，有人將球轟出場外，洛伊可能就是那個人。」菲爾班克斯第9局把關1：0領先，以3上3下完美關門。

光芒前9勝都贏對手4分以上，菲爾班克斯僅出賽兩場、沒有救援機會，開季近兩周終於救援成功。

光芒經歷今年第一場苦戰，凱許誇讚對手紅襪，「我很開心今年不用對戰他們19次，應該是14次，對吧？」

開季10連勝為近36年來首見，大聯盟紀錄則是1982年勇士 、1987年釀酒人隊共同保持的13連勝。

紅襪全場3安打，其中1支來自日籍強打吉田正尚，台將張育成再度坐板凳。