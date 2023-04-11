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MLB／對決高中學長 大谷2分砲無用…天使遭藍鳥逆轉

記者陳宛晶／綜合報導
天使隊大谷翔平轟出兩分砲，終於戴到用於主場全壘打慶祝的日本武士頭盔。（美聯社）
天使隊大谷翔平轟出兩分砲，終於戴到用於主場全壘打慶祝的日本武士頭盔。（美聯社）

大谷翔平、菊池雄星的花卷東高校對決，以學弟大谷的兩分砲占上風，但菊池所屬的藍鳥隊成為最後贏家，兩軍打到延長10局，藍鳥以12：11擊敗天使隊。

來源：推特

菊池擔任藍鳥先發投手，投4.1局被敲9安打、失6分，包括挨了3轟；大谷全場5打數敲出2安打、另有1保送，貢獻2打點、跑回3分，從菊池手中敲出本季第3轟，也是今年在主場第1轟。

大谷開轟的打席是一顆內角89.3哩滑球，菊池說：「那球是要投外角，如果我有投到我要的位置，應該就不會被打，那是完全的失投。」

兩人在大聯盟的對戰，大谷已從學長手中敲出3轟，菊池看著學弟逐年進化，他說大谷現在就是代表世界的球星，「他每年都在進步，我也不想輸給他，希望可以每年都更加進化自己。今天被他打了全壘打，我會繼續加油，希望下次可以討回來。」

此役戰局演變峰迴路轉，天使一度握有6：0領先，先發投手德梅斯（Reid Detmers）在第6局一口氣燒光優勢，第7局失血還在持續，泰普拉（Ryan Tepera）中繼0.1局狂瀉4分。天使雖成功扳平6：10的落後，打到10局延長僵局依然不敵，比賽在滿壘之際、大谷敲出二壘方向滾地球出局後落幕。

此戰隨著太陽西移，大谷的最後打席在投手丘、打擊區之間有一大片陰影，是否影響他的擊球視線？總教練尼文（Phil Nevin）回應：「翔平不會找藉口，但當時狀況確實如此，要看清楚球並不容易。」

大谷翔平全場5打數敲出2安打，貢獻2打點、跑回3分，但還是輸了比賽。（Getty...
大谷翔平全場5打數敲出2安打，貢獻2打點、跑回3分，但還是輸了比賽。（Getty Images）

天使 大谷翔平

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