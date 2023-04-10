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MLB／光芒開季10連勝36年首見 教頭慶幸不用打紅襪19次

記者陳宛晶／即時報導
光芒靠洛伊（左）的陽春砲推進至10連勝，成為近36年來第一支開季10連勝的球隊。（美聯社）
光芒靠洛伊（左）的陽春砲推進至10連勝，成為近36年來第一支開季10連勝的球隊。（美聯社）

光芒隊本季首度啟用「假先發」，5任投手聯手讓紅襪隊的計分板掛蛋，0：0的戰局，直到第8局才由洛伊（Brandon Lowe）的陽春砲轟砲，光芒就靠這1分以1：0贏球，推進至10連勝，成為近36年來第一支開季10連勝的球隊。

光芒此戰安排比克斯（Jalen Beeks）擔任假先發，總教練凱許（Kevin Cash）賽前就表態，預計讓他投1、2局後，交棒給佛萊明（Josh Fleming），最終比克斯先發2局無失分、2K，佛萊明中繼4局被敲1安打、無失分，送出5K。

光芒開季火力驚人，前9勝全數都贏對手4分以上，10日在計分板上保持沈寂，有人以全壘打當英雄，凱許坦言有預感，「這是我們今年第一場在攻擊上上比較安靜的比賽，我感覺會在某個時刻，有人將球轟出場外，洛伊就是那個對的人。」

光芒的第10勝來得不容易，這一勝中斷連續勝分4分以上的紀錄，凱許很給對手紅襪面子，「這絕對是一場贏得很辛苦的比賽，紅襪是一支好球隊，我很開心我們今年不用對戰他們19次，應該是14次，對吧？」

光芒超越2003年皇家隊的開季9連勝，締造設置外卡（1995年）後的最長開季連勝紀錄，也是史上第7支達到開季10連勝的球隊，最長開季連勝紀錄則由1982年勇士、1987年釀酒人隊以13連勝共同保持。

好事就怕說破，光芒一路贏不停，選手們在休息室內卻不太聊連勝，麥克納漢（Shane McClanahan）就透露，「老實說，我們好像真的沒聊過這件事。」

紅襪全場3安打，其中1支來自日籍強打吉田正尚，台將張育成則是再度坐了全場板凳。

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