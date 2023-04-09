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MLB／光芒開季9連勝狂攻75分 張育成待命對戰老東家

記者藍宗標／即時報導
光芒27歲右投拉斯穆森先發7局，奪下本季第2勝。(路透)
光芒27歲右投拉斯穆森先發7局，奪下本季第2勝。(路透)

大聯盟新球季開打11天，光芒隊一路保持不敗之身，9日在佛州坦帕灣主場又以11：0擊敗運動家隊，不但是唯一不敗之師，也是近20年首支開季9連勝的球隊。

光芒27歲右投拉斯穆森（Drew Rasmussen）先發7局，只被揮出1支安打，飆出8次三振，優質表現加上隊友強攻，奪下本季第2勝。

大聯盟上次出現9連勝是2003年皇家隊，光芒今年打出超強氣勢，從3月31日開幕戰擊敗老虎隊開始，對老虎、國民、運動家3連戰全勝，9連勝期間攻下75分，只被對手拿下18分，也是大聯盟得分最多、失分最少的球隊。

光芒3名投手9日聯手投出1安打比賽，打線出現12支安打、包括3支全壘打，拉斯穆森說：「隊友現在的攻擊火力讓人難以置信。」

聖路易逃亡黑奴隊（St. Louis Maroons）曾在1884年開季前13戰，每場至少贏對手4分，洋基隊則在1939年保有10場紀錄，再來就是光芒9場，明天繼續在主場對紅襪隊展開4連戰，若能完成橫掃，將追平1982年勇士、1987年釀酒人隊共同保持的大聯盟開季最最連勝紀錄。

旅美好手張育成去年短暫效力光芒，今年重披紅襪球衣，明天有機會和老東家交手，幫助紅襪全力阻擋光芒10連勝。

運動家這次3連戰被攻下31分、只得5分，尤其最近兩場連續18局掛零，被光芒狂攻22分，戰績掉到2勝7敗，和老虎並列大聯盟最慘，團隊打擊率只有1成92、防禦率達7.54。

運動家開季9場比賽只得27分，失分多達72分，得分比失分少了45，也是大聯盟1900年至今第3差、隊史第2差紀錄，前兩名是1955年運動家55分、1988年金鶯48分，總教練柯塞（Mark Kotsay）說：「全隊趕快忘掉這個系列賽，好好討論未來如何變得更好。」

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