我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：蔡英文過境美 中國策略微妙2部曲

百歲人瑞的秘密：擁有大量免疫細胞與抗體

MLB／大谷翔平第3轟狙擊學長 天使打到11：12輸球

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平戴上武士頭盔慶祝。(美聯社)
大谷翔平戴上武士頭盔慶祝。(美聯社)

大谷翔平的本季第3轟，9日降落在天使球場，效力藍鳥隊的學長菊池雄星成為苦主，但天使6：0的領先失守，從6：10落後扳平也成白忙一場，兩軍打到延長10局，由藍鳥以12：11帶走這場慘烈戰役的勝利。

花卷東高校學長、學弟此役同場出賽，菊池擔任藍鳥先發投手，投4.1局被敲9安打、失6分，包括挨了3轟；大谷全場5打數敲出2安打、另有1保送，貢獻2打點、跑回3分，從菊池手中炸裂本季第3轟，也是今年在主場的第1轟。

菊池遭到3發全壘打砲轟，天使一度以6：0領先看來情勢大好，卻在第6局遭藍鳥攻下6分大局追平，更在第7局再失4分處於6：10落後；劇情在8局起再次轉折，天使朱力（Brandon Drury）敲出陽春砲，第9局瑞登（Anthony Rendon）滿壘時挨觸身球先擠回一分，瑞佛洛（Hunter Renfroe）補上二壘打，形成一支3分打點的追平安打，

兩軍以10：10進入延長賽突破僵局，藍鳥先握2分領先，天使在10局下則僅靠楚奧特滿壘時的保送擠回1分，大谷的二壘方向滾地球成為最後出局數。

菊池早早被打爆退場，藍鳥最終卻贏了比賽，也讓他很欣慰，「我要謝謝打線，直到最後都沒有放棄，最開心的是球隊贏了。」

此戰打得高潮迭起，劇情峰迴路轉，連大聯盟官網都形容：「多驚險的一戰，天使、藍鳥之戰是早早就要競爭年度最佳比賽了嗎？」

天使 大谷翔平

上一則

NBA／灰狼附加賽前鬧內鬨 戈貝爾向隊友揮拳被送回家

下一則

NBA／前5分鐘轟5枚三分彈 湯普森擠身「300俱樂部」

延伸閱讀

MLB／大谷4打數2安沒戴到武士頭盔 楚奧特搶了頭香

MLB／大谷4打數2安沒戴到武士頭盔 楚奧特搶了頭香
MLB／挑戰史上最大合約…大谷拿6億？ 克蕭也看好

MLB／挑戰史上最大合約…大谷拿6億？ 克蕭也看好
MLB／天使主場開幕戰遭逆轉 大谷翔平沒戴到武士頭盔

MLB／天使主場開幕戰遭逆轉 大谷翔平沒戴到武士頭盔
MLB／大谷翔平走紅毯找不到方向 水原一平來解救

MLB／大谷翔平走紅毯找不到方向 水原一平來解救

熱門新聞

勇士三劍客攜手贏得4冠。（路透）

NBA／勇士將臨最後之舞？柯爾認不會像公牛王朝解體

2023-04-02 21:22
奧運會體操冠軍李蘇妮出現腎臟問題，但她仍期望能參加明年的巴黎奧運會。 （美聯社）

東奧冠軍李蘇妮驚爆腎臟出問題 仍想參加2024巴黎奧運

2023-04-04 17:49
霍華德（左）與白靈在美國算是鄰居，卻在台灣相會。圖／松露文創提供

白靈訪台看「魔獸」球賽 一聊竟發現兩人是加州鄰居

2023-04-09 16:22
詹姆斯(右)對湖人本季的經歷感到驚奇。（路透）

NBA／湖人逆轉戰績創40年罕見紀錄 詹姆斯：這很酷

2023-04-09 01:49
杜蘭特4日貢獻18分。（路透）

NBA／杜蘭特出賽勝率百分百 太陽季後賽門票到手

2023-04-05 07:07
獨行俠多名主力輪休，唐西奇也只打了第一節。(美聯社)

NBA／獨行俠「髮夾彎」放棄拚附加賽 基德：高層的決定

2023-04-08 04:45

超人氣

更多 >
網紅自豪靠「2個陰道」大賺錢：1個工作用、1個玩樂用

網紅自豪靠「2個陰道」大賺錢：1個工作用、1個玩樂用
李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」
跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉
免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案
史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了

史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了