MLB／0安打可得幾分？天使2A單局9四死球狂丟7分扯爆

天使隊2A左投托瑞斯單局狂砸4顆觸身球。（美聯社）

投手全場未被敲安卻輸掉的比賽，已經算是罕見，若是未被敲安還被攻下7分，簡直是世界奇觀，這樣的場景就發生在8日小聯盟2A天使 與紅人隊的比賽。

天使2A以5：7輸球，細看對手的安打數掛著「0」，卻在第7局狂瀉7分，這不是計分板出錯，而是牛棚搞笑。

天使2A此役由克羅（Coleman Crow）先發6局未被敲安、無失分，送出6次三振、2次保送，3：0的領先交到牛棚手上，喬伊斯（Ben Joyce）登板後壞球連發，面對7名打者出現4次四壞球保送，左投托瑞斯（Eric Torres）接手後更慘烈，狂砸4顆觸身球。

紅人2A在這局依然沒有任何安打，但等到5次四壞球保送、4次觸身球保送、1次失誤、1次暴投，灌進7分大局逆轉。

投手全場未被敲安但所屬球隊輸球，在大聯盟史上發生過6次、在小聯盟則是10次，而這通常肇因於單局內的保送、失誤釀禍，多是小比分決勝的比賽，此役一口氣掉了7分，連小聯盟官方推特 都貼出罕見比分，寫著：「我猜你們以前沒看過這樣的數據」，連紅人2A中外野手賽達（Allan Cerda）都跑來留言：「我們沒安打也贏了」。