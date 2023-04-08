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MLB／張育成1打席空手而歸 賽季開打10天還在等首安

記者陳宛晶／即時報導
大聯盟開季10天，張育成獲得6次打擊機會，安打尚未開張。（路透資料照片）
大聯盟開季10天，張育成獲得6次打擊機會，安打尚未開張。（路透資料照片）

紅襪隊8日火力凶猛，敲出12安、4轟，終場以14：5獵殺老虎隊，台灣選手張育成代打1打席，敲出飛球出局，球季開打至今10天，張育成出賽6場、拿到6打席，尚未出現本季首安。

隨著紅襪的領先擴大，張育成在第8局、一三壘有人時代打狄佛斯（Rafael Devers）的棒次，面對左投安德森（ Tyler Alexander ），攻擊82.1哩的外角變速球，敲出中右外野平飛球進手套，無緣在紅襪的火力秀添材火。

紅襪第2局就灌進6分大局，該局攻勢從吉田正尚的保送開啟，王康納（Connor Wong）、瑞夫史奈德（Rob Refsnyder）都在滿壘時選到保送，先幫紅襪擠回分數，狄佛斯補上滿貫砲。

第3局在吉田的保送之後，杜沃（Adam Duvall ）敲出兩分砲，紅襪打線沈寂3局後，狄佛斯第7局再炸裂陽春砲，隨著最後2局再有分數進帳，綿延不絕的火力擊沉老虎。

吉田正尚今天擔任第4棒、指定打擊，2打數無安打，選到3次保送、跑回2分；紅襪團隊4轟，狄佛斯雙響砲、灌進5分打點。

紅襪單場3失誤，包括游擊手赫南德茲（Enrique Hernandez）在第8、9局都在貝耶茲（Javier Baez）的打席「煮粥」，但紅襪此役火力太強大，並未釀事。

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