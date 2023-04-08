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MLB／巨人3戰13轟炸垮白襪 苦主林恩：爛透了

體育新聞組／綜合報導
林恩先發被巨人隊打爆。（美聯社）
林恩先發被巨人隊打爆。（美聯社）

巨人6日與白襪進行三連戰最後一場比賽，白襪推出強投林恩（Lance Lynn）先發，巨人近況火熱的打線照樣「打爆」，全場轟出5發全壘打，以16：6擊垮白襪，系列賽3戰共敲出13支全壘打，追平巨人隊史系列賽3連戰最多轟紀錄。

1局上康佛多（Michael Conforto）敲出三分砲、2局上薩博爾（Blake Sabol）陽春砲、5局上雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）兩分砲、6局上弗洛瑞斯（Wilmer Flores）兩分砲，9局上戴維斯（J.D. Davis）轟出滿貫砲，也完成團隊「完全全壘打」。

今天當地氣溫不到8度，巨人打者的手感卻異常火熱。據美聯社報導，白襪球場屬於打者天堂，巨人總教練凱普勒（Gabe Kapler）也表示，「我認為即使天氣寒冷，這座球場仍對打擊者友善，這些傢伙有力量，可以把球打向空中，這是會獎勵那種揮棒型態的球場。」

白襪先發投手林恩本場僅投4.1局被敲9安打，包含3支全壘打，共失掉8分。他賽後坦言：「這是一個糟糕的系列賽，當我們犯錯時，巨人就會痛擊。很不幸運地發生在自家主場開幕系列賽，真的爛透了。」

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