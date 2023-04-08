MLB／挑戰史上最大合約…大谷拿6億？ 克蕭也看好

大谷翔平球季後有機會投奔自由市場。（Getty Images）

天使 球星大谷翔平 開季至今投球表現相當優異，5日在面對水手強打羅德里奎茲（Julio Rodriguez）時，投出位移高達48公分的橫掃滑球「Sweeper」，讓棒球網紅讚嘆。大谷翔平的未來動向更是備受矚目，今年季後將取得自由球員的他，有經紀人預測可獲得12年、6億美元超級大約，道奇 強投克蕭（Clayton Kershaw）也看好，「他能夠獲得史上最大合約。」

大谷5日在對上羅德里奎茲時投到滿球數，最終以85英里的外角橫掃滑球飆出三振，棒球網紅弗萊曼（Rob Friedman）指出，弗瑞德曼在推特發文讚嘆，「這是大谷翔平85哩的『邪惡』橫掃滑球，19吋（約48公分）的橫向位移。」

事實上橫掃滑球早就成為大谷招牌武器，根據「Baseball Savant」網站統計，去年賽季這球路使用率超越速球，高達37.4%，被打擊率僅1成65。大谷在經典賽三振楚奧特（Mike Trout），正是使用這顆招牌球路。

大谷翔平今年再度提高使用比例，本季目前為止使用率達46.1%，被打擊率僅1成。從數據和比賽畫面來看，大谷的橫掃滑球威力可能已更上一層樓。

此外，洛杉磯時報報導，點出幾個大谷翔平未來合約的不同面向，他近年來在投打兩端繳出的頂尖成績單，有球隊高層直言，「無論大家預測合約價碼是多少，我都告訴他們『會更高』。」

有大聯盟人士表示，他相信大谷翔平的合約總值會從5億美元起跳、上看6億美元，一名經紀人給出更詳細的12年、6億美元數字；另外根據「Spotrac」網站預測，投手大谷合約價值會是8年、2.3億美元，打者翔平是10年、3.33億美元，兩者合計則是5.63億美元。

「他是獨角獸。」道奇隊投手克蕭（Clayton Kershaw）以傳說中的生物形容大谷翔平，「我認為在整個棒球史上，很難找到有人可以跟他並論，我認為他能夠拿到史上最大合約。」

道奇隊被認為是有意爭取大谷翔平的球隊之一，另外還包括巨人隊、大都會隊、教士隊都有意願砸錢，更別說是洋基隊；而有知情人士表示，天使隊在交易截止日前恐怕不會動大谷翔平，無論距離季後賽有多遠。