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MLB／單場5轟 光芒開季7連勝 2016年來最多

記者蘇志畬／即時報導
隊史開季最多3連勝的光芒隊，今年一口氣將這個數字推進到7。（美聯社）
隊史開季最多3連勝的光芒隊，今年一口氣將這個數字推進到7。（美聯社）

隊史開季最多3連勝的光芒隊，今年一口氣將這個數字推進到7，今天以9：5擊敗運動家隊後，紀錄還在持續中，關鍵當然是全壘打，光芒隊在7連勝期間敲出18轟，包括今天單場5轟。

光芒隊的開季7連勝是大聯盟自2016年金鶯隊以來的新高，不過在聯盟紀錄中還排不到前10，最長開季連勝是1987年釀酒人與1982年勇士隊共同保有的13連勝，光芒隊再贏2場就可跟其他6支球隊並列史上第7，最近期是2003年皇家隊的9連勝。

長打火力是光芒隊連勝關鍵，今天比賽就是最好示範，2局下面對0：1落後，拉米瑞茲（Harold Ramirez）的陽春砲先追平比數，運動家隊先發投手瓦迪查克（Ken Waldichuk）滿壘投出保送送分，巴瑞德斯（Isaac Paredes）又在2出局後炸出滿貫砲，單局6分為比賽定調。

不過光芒隊還有3轟，3局上馬格特（Manuel Margot）、貝騰柯特（Christian Bethancourt）各1發陽春砲，成為光芒隊本季開轟的第9、第10位打者；法蘭柯（Wander Franco）則是在8局下敲出陽春砲，這是他本季第3轟。

光芒隊團隊18轟、53分得分都是目前全聯盟最高，67支安打還排不到聯盟前5，不過長打率高達0.570；另一方面，光芒投手群防禦率2.43暫居聯盟第3，僅挨了4轟。

光芒這7戰得到53分、僅失17分，每場比賽都至少贏過對手4分，上次有球隊以同樣勝分差取得開季連勝，已經是1884年的聖路易逃亡黑奴隊（St. Louis Maroons）。

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