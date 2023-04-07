MLB／投球新規成老將夢魘？薛則：不會找藉口

薛則投球時，旁邊的投球計時器正在倒數。（美聯社）

MLB今年頒布新規，雖然的確達成目的、縮短比賽時間，卻也引起不少抗議聲浪，更有人指出，新規對薛則（Max Scherzer）等老將尤其不利。

根據本季上路的規則，投手於壘上無人時須在15秒內完成投球，有人時則為20秒。雖然已提供選手在熱身賽時適應，開季後仍時不時出現違反規則而被判壞球的情形，即使沒違規，較為短暫的喘息時間也間接影響投球表現。

作為塞揚強投，薛則這個開季表現不盡理想，他在兩場先發中被打下八分自責分，還在僅送出8次三振的同時投出4個保送。對於這個不如預期的成績，外界猜測是受規則影響，有球探更直言：「投手不僅要快點投球，局與局之間的休息時間還變短，當打線卡彈時還會再更短。」 也就是對已經38歲的薛則影響更大。

不過，薛則本人雖早先曾抨擊過投球計時器的存在，但他並不將開季亂流歸咎於新規，「我必須想辦法面對它，而不是找藉口。這取決於我自己，我不會坐在這抱怨。」

除了薛則外，大都會 隊的韋蘭德（Justin Verlander）、卡拉斯柯（Carlos Carrasco）、昆塔納（Jose Quintana）等先發投手也都是老將，因此，新規或許會成為這個豪華輪值的一大挑戰。