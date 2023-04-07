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MLB／大谷翔平挑戰6億元合約？克蕭：他是獨角獸

記者蘇志畬／即時報導
天使隊日籍投手大谷翔平。（美聯社）
天使隊日籍投手大谷翔平。（美聯社）

天使隊日籍投手大谷翔平的未來動向備受矚目，今年季後將取得自由球員的他，有經紀人預測，可以獲得12年、6億美元超級大約，道奇隊強投克蕭（Clayton Kershaw）也看好，「他能夠獲得史上最大合約。」

洛杉磯時報今日報導中，點出幾個大谷翔平未來合約的不同面向，他近年來在投打兩端繳出的頂尖成績單，有球隊高層直言，「無論大家預測合約價碼是多少，我都告訴他們『會更高』。」

有大聯盟人士表示，他相信大谷翔平的合約總值會從5億美元起跳、上看6億美元，一名經紀人給出更詳細的12年、6億美元數字；另外根據「Spotrac」網站預測，投手大谷合約價值會是8年、2.3億美元，打者翔平是10年、3.33億美元，兩者合計則是5.63億美元。

「他是獨角獸。」道奇隊投手克蕭以傳說中的生物形容大谷翔平，「我認為在整個棒球史上，很難找到有人可以跟他並論，我認為他能夠拿到史上最大合約。」

道奇隊被認為是有意爭取大谷翔平的球隊之一，另外還包括巨人隊、大都會隊、教士隊都有意願砸錢，更別說是洋基隊；而有知情人士表示，天使隊在交易截止日前恐怕不會動大谷翔平，無論距離季後賽有多遠。

大谷翔平的預想合約價碼對球隊來說會是一筆不小負擔，不過他值得，克蕭就說：「只要想到大谷能夠帶來的收益，價格就不是那麼高了，他現在就做到了不是嗎？包括來自海外的關注，所以這不是不可能。」

大谷翔平 道奇 天使

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