MLB／投打雙違規 大谷翔平成另類第一人
天使隊日籍好手大谷翔平本季第二次雙刀出鞘就有收穫，5日以111球力投6局、8次三振僅失1分，另外貢獻1安打、1分打點，天使隊就以4：3擊敗水手隊。大谷翔平收下本季首勝，也外帶史上第一位單場投、打違規的紀錄回家。
投手大谷前半段控球出狀況，全場出現4次四壞保送、2次觸身球，不過從第4局開始借助一次雙殺，只面對最低消的9名打者，全場被敲3支安打，但也有8次三振，賽後防禦率0.75。
前5局投完，大谷用球數已來到93球，不過他自願續投。
天使2局上新秀捕手歐霍普（Logan O'Hoppe）的兩分砲，將比數超前，加上7局上楚奧特（Mike Trout）、大谷翔平各敲出帶有1分打點安打，即使7局下牛棚丟掉2分也不至於影響結局；打者翔平2打數1安打，另有2次四壞保送，有1分打點，賽後打擊率為2成86。
而大谷翔平也在1局下發生1次投球違規，被計一顆壞球，總教練尼文（Phil Nevin）表示，新規則的時間限制，有些投手會利用這點去突襲投球，不過大谷並沒有這麼做，也因此跟主審有些討論，之後大谷適應良好，「他的修正能力超乎常人。」
另外第6局打擊時，大谷翔平因太晚進入打擊區，被自動計一顆好球，大谷解釋，「那單純是我太慢了，因為等待跑者所以自己也變慢。」
張育成也遇到投球計時違規，5日先發對海盜隊的2局下首打席太慢進打擊區，變成從1好0壞打起，最後吞下三振，5局下也被三振，雖然連兩天先發，但都在後段得點圈有人時被代打換下場，開季至今5打數吞下4次三振，還在等待首安出爐。
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