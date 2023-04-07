MLB／投打雙違規 大谷翔平成另類第一人

大谷翔平收下本季首勝，也外帶史上第一位單場投、打違規的紀錄回家。（美聯社）

天使 隊日籍好手大谷翔平 本季第二次雙刀出鞘就有收穫，5日以111球力投6局、8次三振僅失1分，另外貢獻1安打、1分打點，天使隊就以4：3擊敗水手隊。大谷翔平收下本季首勝，也外帶史上第一位單場投、打違規的紀錄回家。

投手大谷前半段控球出狀況，全場出現4次四壞保送、2次觸身球，不過從第4局開始借助一次雙殺，只面對最低消的9名打者，全場被敲3支安打，但也有8次三振，賽後防禦率0.75。

前5局投完，大谷用球數已來到93球，不過他自願續投。

天使2局上新秀捕手歐霍普（Logan O'Hoppe）的兩分砲，將比數超前，加上7局上楚奧特（Mike Trout）、大谷翔平各敲出帶有1分打點安打，即使7局下牛棚丟掉2分也不至於影響結局；打者翔平2打數1安打，另有2次四壞保送，有1分打點，賽後打擊率為2成86。

而大谷翔平也在1局下發生1次投球違規，被計一顆壞球，總教練尼文（Phil Nevin）表示，新規則的時間限制，有些投手會利用這點去突襲投球，不過大谷並沒有這麼做，也因此跟主審有些討論，之後大谷適應良好，「他的修正能力超乎常人。」

另外第6局打擊時，大谷翔平因太晚進入打擊區，被自動計一顆好球，大谷解釋，「那單純是我太慢了，因為等待跑者所以自己也變慢。」