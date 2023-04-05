MLB／大谷賽前恭敬 見一朗鞠躬…場上凶狠 2分砲轟水手

天使、水手隊之戰開打前，大谷翔平（左）看到大前輩鈴木一朗，立刻鞠躬打招呼。（美聯社）

在昔日傳奇鈴木一朗面前，大聯盟日籍球星大谷翔平 演繹還在譜寫中的當代傳奇，3日賽前在外野「英雄會」後，大谷第5局炸裂兩分砲成為致勝轟，幫助天使 隊以7：3擊敗水手隊，在3連戰旗開得勝。

大谷4日系列賽最終戰將擔任先發投手，先以打者輸出火力，3日擔任第3棒、指定打擊，5打數敲出1安打，就是5局上2：2平手局面的超前兩分砲。

過往天使、水手對戰時，大谷、一朗碰面的場景都是焦點，今年搭上經典賽 的共同話題，媒體更是緊盯兩人一舉一動；此役大谷賽前熱身時，看到正在跑步的現任水手總裁特助一朗，馬上放下手套、邁開腳步，跟著一朗的屁股後面跑了過去。

一朗轉身見到大谷，他趕緊脫下球帽鞠躬，媒體拍下畫面點評是「經典賽新舊英雄的相會」。一朗參與過2006、09年經典賽，大谷則是今年經典賽MVP，日本這3屆都帶回冠軍。

紅襪以6：7輸給海盜隊之戰則上演花火祭，兩隊各敲3發全壘打，紅襪日籍強打吉田正尚首局以兩分砲寫下大聯盟生涯首轟，台將張育成僅代跑，沒有打擊機會。