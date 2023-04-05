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MLB／大谷賽前恭敬 見一朗鞠躬…場上凶狠 2分砲轟水手

記者陳宛晶／綜合報導
天使、水手隊之戰開打前，大谷翔平（左）看到大前輩鈴木一朗，立刻鞠躬打招呼。（美聯社）
天使、水手隊之戰開打前，大谷翔平（左）看到大前輩鈴木一朗，立刻鞠躬打招呼。（美聯社）

在昔日傳奇鈴木一朗面前，大聯盟日籍球星大谷翔平演繹還在譜寫中的當代傳奇，3日賽前在外野「英雄會」後，大谷第5局炸裂兩分砲成為致勝轟，幫助天使隊以7：3擊敗水手隊，在3連戰旗開得勝。

大谷4日系列賽最終戰將擔任先發投手，先以打者輸出火力，3日擔任第3棒、指定打擊，5打數敲出1安打，就是5局上2：2平手局面的超前兩分砲。

過往天使、水手對戰時，大谷、一朗碰面的場景都是焦點，今年搭上經典賽的共同話題，媒體更是緊盯兩人一舉一動；此役大谷賽前熱身時，看到正在跑步的現任水手總裁特助一朗，馬上放下手套、邁開腳步，跟著一朗的屁股後面跑了過去。

一朗轉身見到大谷，他趕緊脫下球帽鞠躬，媒體拍下畫面點評是「經典賽新舊英雄的相會」。一朗參與過2006、09年經典賽，大谷則是今年經典賽MVP，日本這3屆都帶回冠軍。

紅襪以6：7輸給海盜隊之戰則上演花火祭，兩隊各敲3發全壘打，紅襪日籍強打吉田正尚首局以兩分砲寫下大聯盟生涯首轟，台將張育成僅代跑，沒有打擊機會。

大聯盟生涯首轟意義非凡，吉田回收紀念球卻碰到困難，因在「綠色怪物」上接到球的小球迷無意交換；吉田雖有遺憾，「球隊輸了，我對這點比較失望。」

大谷翔平本季第2轟出爐，5局上兩分砲為天使隊打下江山。（Getty Images...
大谷翔平本季第2轟出爐，5局上兩分砲為天使隊打下江山。（Getty Images）

經典賽 天使 大谷翔平

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