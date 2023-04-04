MLB／張育成紅襪本季初先發 2打數沒敲安被換

張育成4日首度被紅襪隊排在先發打線上，可惜未能開張。（取材自推特）

MLB職棒大聯盟新球季開打第6天，台灣好手張育成終於等到機會，經歷3場替補上陣，今天首度被紅襪隊排在先發打線，面對海盜隊擔任第9棒、二壘手，只不過安打仍未開張，在7局下被代打換下，而紅襪隊最終以1：4輸球。

張育成今天在3局下上場打擊，纏鬥了6顆球，但最後被曲球掉到揮棒落空三振；5局下再度上場打擊，不過他在2出局、二壘有人時，敲出三壘滾地出局。

7局下也是相同場景，2出局後第8棒麥奎爾（Reese McGuire）敲出二壘安打，1：4落後的紅襪隊決定換代打，張育成退場休息，原本派出左打的塔皮亞（Raimel Tapia），但看到海盜隊換投，紅襪隊再換成右打的阿洛尤（Christian Arroyo），但最終仍被三振出局。

張育成今天首次守備機會是在2局上，將崔志萬敲出的滾地球傳往一壘刺殺，也是今天唯一一次守備機會；打擊上2打數無安打，本季至今出賽4場也只有3打數機會，其中有兩場是代守、代跑。

紅襪與海盜隊之戰難得出現四位亞洲球員同場先發的場景，紅襪隊除了張育成外，還有日籍野手吉田正尚，他今天3打數無安打，不過1局下的滾地推進打回紅襪隊唯一一分。

韓籍野手崔志萬扛海盜隊第五棒、指定打擊，不過4打數無安打，反而是第8棒的裴智桓在2局上敲出一發兩分砲，這支大聯盟生涯首轟幫助海盜隊取得2：1領先。

海盜隊加上雷諾斯（Bryan Reynolds）3安打、2分打點的貢獻，一路領先到底，雷諾斯3局上敲出陽春砲、7局上則是適時安打建功，開季5場比賽已經敲出4轟，手感燙到驚人。