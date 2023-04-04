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MLB加快節奏 15場有14場不到3小時就搞定

記者藍宗標／綜合報導
教士隊2日對抗洛磯只用了兩小時3分就結束比賽。（美聯社）
教士隊2日對抗洛磯只用了兩小時3分就結束比賽。（美聯社）

大聯盟新制上路，有效縮短比賽時間，教士隊2日在聖地牙哥主場對洛磯隊之戰，只花2小時3分就打完9局比賽，以3：1獲勝，成為新球季最快的比賽。

大聯盟3月31日開打，2日進行第4天賽事，30隊全部登場，15場比賽有14場在3小時內打完，包括水手隊在主場對守護者隊延長10局5：6落敗，只花2小時57分。

2日15場比賽節奏明快，其中7場比賽打不到兩個半鐘頭就收工，唯一超過3小時是太空人、白襪隊之戰，太空人在主場3：6輸球，其實也是3小時6分就結束。

今年球季本來最快的比賽是水手、守護者之戰，打了2小時4分，2日教士對洛磯又少了1分鐘；至於大聯盟史上最短的9局比賽是1919年9月28日巨人、費城人隊之戰，短短51分鐘就打完。

大聯盟今年新規定，投手在壘上沒有跑者時，必須15秒內開始投球，壘上有人則為20秒，否則直接判定壞球，打者也要在8秒內準備擊球，未依規定就判定好球，目前平均比賽時間2小時34分，比去年（3小時6分）減少32分。

教士先發投手盧戈（Seth Lugo）2日投7局只失1分，葛利桑（Trent Grisham）3局下轟出陽春砲，波賈茲（Xander Bogaerts）追加兩分砲，4連戰最後一戰贏球後，系列賽扳平戰局。

值得一提的是，教士這4場比賽全部爆滿，一共湧進17萬4915人，寫下隊史4連戰新紀錄。

太空人 費城 聖地牙哥

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